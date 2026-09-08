Одни пьют чай, который несколько часов настаивался в холодной воде, другие готовят его буквально за несколько секунд, а для матча вообще не используют традиционное заваривание. 24 Канал рассказывает о способах, которые помогают по-новому взглянуть на обычный чай.

Чай с холодной водой

Один из самых интересных способов – cold brew, когда чайные листья заливают не кипятком, а холодной или прохладной водой. Напиток оставляют в холодильнике на несколько часов, после чего процеживают. Этот метод особенно популярен для зеленого чая.

Низкая температура медленнее извлекает из листьев вещества, отвечающие за горечь и терпкость, поэтому напиток получается более мягким и сладковатым на вкус. В то же время лучше ощущаются умами и другие деликатные оттенки.

Интересно, что это не новое изобретение социальных сетей. В Японии такой способ известен как мидзудаси, то есть заваривание холодной водой.

Японское агентство JETRO рекомендует для этого оставлять чай в холодной воде в холодильнике примерно на 8–10 часов.

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Чай, заваренный способом cold brew / pexels.com

Гунфу ча: много чая и очень мало времени

Другой способ может удивить тех, кто привык оставлять пакетик в чашке на несколько минут. Китайский гунфу-ча предполагает использование небольшой посуды, большого количества чайных листьев и очень коротких настоек.

Чай заливают водой на несколько секунд, сливают в чашку, а те же самые листья используют снова и снова. За один сеанс можно сделать много настоев, причем вкус напитка постепенно меняется. Для такого способа часто используют гайвань или маленький чайник.

В отличие от привычного большого чайника, здесь главное – не получить сразу много напитка, а постепенно раскрыть различные вкусы одних и тех же листьев.

Матча, которую не настаивают

С матча все еще интереснее. Вместо того чтобы ждать, пока вещества из листьев перейдут в воду, японский порошковый чай просто взбивают с водой венчиком.

Порошок матча просеивают в чашу, добавляют горячую воду и взбивают примерно 20 – 30 секунд до появления мелкой пены. При этом человек фактически выпивает сам чайный лист, перемолотый в порошок.

Популярность матча давно вышла за пределы Японии. Google в своем обзоре мировых чайных трендов называл матча одним из самых популярных видов чая по поисковым запросам, а интерес к напитку за несколько лет существенно вырос.

Приготовление матча / pexels.com

Чай, заваренный на льду

Есть еще более необычный вариант – kōridashi, или заваривание льдом. В этом случае сухие листья не заливают водой вообще: сверху кладут кусочки льда и ждут, пока они постепенно растают.

Вода проходит через чай очень медленно, поэтому напиток получается концентрированным и имеет мягкий вкус. Такой способ требует значительно больше времени, чем приготовление обычной чашки чая, но именно медленное настаивание и является его особенностью.

Турецкий чай

В Турции чай обычно готовят в двухъярусном чайнике, который называется чайданлик. В нижней части кипит вода, а в верхней на ее пару заваривается очень крепкий черный чай.

При подаче в стакан сначала наливают немного концентрированной заварки, а затем доливают горячую воду. Поэтому каждый может сам выбрать, насколько крепким будет его чай.

Турецкий чай / pexels.com

Марокканский мятный чай

Марокканский чай сложно представить без свежей мяты. В зеленый чай добавляют много мяты и сахара, а готовый напиток традиционно несколько раз переливают из чайника в стакан.

Чай часто наливают с высоты, благодаря чему он перемешивается и на поверхности образуется характерная пена. Такой напиток в Марокко – не просто способ согреться, а важная часть гостеприимства.

Гонконгский чай с молоком

В Гонконге чай готовят особым способом. Крепкую чайную смесь пропускают через тканевый фильтр, который помогает получить очень насыщенный и гладкий напиток.

После этого добавляют молоко или сгущенное молоко. Из-за необычного фильтра этот чай даже получил популярное название "чай с шелковым чулком", хотя на самом деле для его приготовления используют специальную ткань.

Гонконгский чай с молоком / pexels.com

Почему люди отказываются от привычного кипятка?

Изменение способов заваривания связано не только с желанием сделать красивое фото для соцсетей. Чайная культура активно развивается за пределами традиционных чайных стран, а потребители все больше интересуются различными сортами, способами приготовления и вкусовыми различиями.

В США, например, сейчас наблюдается новый интерес к чайным пространствам и различным азиатским чайным традициям. Новые чайные заведения предлагают не только классический горячий напиток, но и китайские, корейские и тайские способы его приготовления.