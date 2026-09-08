Одні п’ють чай, який кілька годин настоювався в холодній воді, інші готують його буквально по кілька секунд, а для матча взагалі не використовують традиційне заварювання. 24 Канал розповідає про способи, які допомагають подивитися на звичайний чай по-новому.

Чай із холодною водою

Один із найцікавіших способів – cold brew, коли чайне листя заливають не окропом, а холодною або прохолодною водою. Напій залишають у холодильнику на кілька годин, після чого проціджують. Цей метод особливо популярний для зеленого чаю.

Низька температура повільніше витягує з листя речовини, які відповідають за гіркоту й терпкість, тому напій виходить м'якшим і солодкуватим на смак. Водночас краще відчуваються умамі та інші делікатні відтінки.

Цікаво, що це не новий винахід соцмереж. У Японії такий спосіб відомий як мідзудаші, тобто заварювання холодною водою.

Японське агентство JETRO радить для цього залишати чай у холодній воді в холодильнику приблизно на 8 – 10 годин.

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Чай заварений способом cold brew / pexels.com

Гунфу ча: багато чаю і дуже мало часу

Інший спосіб може здивувати тих, хто звик залишати пакетик у чашці на кілька хвилин. Китайський гунфу ча передбачає невелику посудину, багато чайного листя та дуже короткі настоювання.

Чай заливають водою на кілька секунд, зливають у чашку, а те саме листя використовують знову і знову. За один сеанс можна зробити багато настоювань, причому смак напою поступово змінюється. Для такого способу часто використовують гайвань або маленький чайник.

На відміну від звичного великого чайника, тут головне не отримати одразу багато напою, а поступово розкрити різні смаки одного й того самого листя.

Матча, яку не настоюють

З матча все ще цікавіше. Замість того щоб чекати, поки речовини з листя перейдуть у воду, японський порошковий чай просто збивають із водою вінчиком.

Порошок матча просіюють у чашу, додають гарячу воду і збивають приблизно 20 – 30 секунд до появи дрібної піни. При цьому людина фактично випиває сам чайний лист, перемелений на порошок.

Популярність матча давно вийшла за межі Японії. Google у своєму огляді світових чайних трендів називав матча одним із найпопулярніших видів чаю за пошуковими запитами, а інтерес до напою за кілька років суттєво зріс.

Приготування матчі / pexels.com

Чай, заварений на льоду

Є ще більш незвичний варіант – kōridashi, або заварювання льодом. У цьому випадку сухе листя не заливають водою взагалі: зверху кладуть шматочки льоду і чекають, поки вони поступово розтануть.

Вода проходить через чай дуже повільно, тому напій виходить концентрованим і має м'який смак. Такий спосіб потребує значно більше часу, ніж звичайна чашка чаю, але саме повільне настоювання і є його особливістю.

Турецький чай

У Туреччині чай зазвичай готують у двоярусному чайнику, який називається чайданлик. У нижній частині кипить вода, а у верхній на її парі заварюється дуже міцний чорний чай.

Під час подачі в склянку спочатку наливають трохи концентрованої заварки, а потім доливають гарячу воду. Тому кожен може сам обрати, наскільки міцним буде його чай.

Турецький чай / pexels.com

Марокканський м'ятний чай

Марокканський чай складно уявити без свіжої м'яти. До зеленого чаю додають багато м'яти та цукру, а готовий напій традиційно кілька разів переливають із чайника у склянку.

Чай часто ллють із висоти, завдяки чому він перемішується і зверху утворюється характерна піна. Такий напій у Марокко є не просто способом зігрітися, а важливою частиною гостинності.

Гонконзький чай із молоком

У Гонконзі чай готують особливим способом. Міцну чайну суміш пропускають через тканинний фільтр, який допомагає отримати дуже насичений і гладкий напій.

Після цього додають молоко або згущене молоко. Через незвичний фільтр цей чай навіть отримав популярну назву "чай із шовковим панчохом", хоча насправді для його приготування використовують спеціальну тканину.

Гонконгський чай з молоком / pexels.com

Чому люди відмовляються від звичного окропу?

Зміна способів заварювання пов'язана не лише з бажанням зробити красиве фото для соцмереж. Чайна культура активно розвивається за межами традиційних чайних країн, а споживачі дедалі більше цікавляться різними сортами, способами приготування та смаковими відмінностями.

У США, наприклад, зараз помітний новий інтерес до чайних просторів і різних азійських чайних традицій. Нові чайні заклади пропонують не лише класичний гарячий напій, а й китайські, корейські та тайські способи його приготування.