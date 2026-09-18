Мовиться про чай із сіллю, який відомий в окремих китайських традиціях. Навіщо туди додають сіль і чи справді напій стає солоним, розповість 24 Канал.

Сіль у чаї має давню історію

Додавання солі до чаю для Китаю не є сучасною вигадкою чи дивним кулінарним експериментом. Ще у VIII столітті китайський знавець чаю Лу Юй описав спосіб приготування напою у своїй знаменитій праці "Чайний канон" (Ча цзін).

За його рецептом чай готували не так, як ми звикли сьогодні. Чайне листя пресували у брикети, обсмажували, подрібнювали, а потім варили у воді. На першому етапі кипіння до води потрібно було додати певну кількість солі.

При цьому Лу Юй окремо наголошував, що солі не має бути забагато. Інакше вона переб'є смак чаю, а напій перетвориться фактично на солону воду.

Навіщо додавали сіль?

У давній китайській чайній культурі сіль використовували не просто для того, щоб зробити напій солоним. Вона була частиною способу приготування чаю та мала підкреслювати його смак.

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Є й сучасне пояснення цього ефекту. Невелика кількість солі може приглушувати відчуття гіркоти, тому смак міцного чаю сприймається м'якше. Саме цим властивістю солі пояснюють її використання у деяких чайних традиціях.

Тобто правильно приготовлений чай із дрібкою солі не обов'язково має смакувати як морська вода. Сіль у невеликій кількості радше змінює баланс смаку, роблячи гіркоту менш різкою.

Це не одна конкретна "солона чайна" традиція

Важливо, що солоний чай не є єдиним способом приготування чаю в Китаї і не характерний для всієї країни. Подібні традиції існують у різних регіонах та культурах. Наприклад, у хакка є традиційний pestle tea, або "чай у ступці". Для нього чайне листя перетирають разом із арахісом, кунжутом та іншими інгредієнтами, а потім заливають окропом; традиційний варіант такого напою зазвичай солоний.

Солоний чай також поширений серед тибетців та деяких інших народів Азії. У тибетській традиції, наприклад, чай можуть готувати із сіллю та маслом, тому напій виходить зовсім не схожим на звичайний зелений чи чорний чай.

Як готують чай з сіллю та маслом: дивитись відео

Якщо солі додати зовсім небагато, першою може відчуватися не солоність, а більш м'який і округлий смак самого чаю. Гіркота стає менш вираженою, а аромат і післясмак можуть сприйматися чіткіше.

А от якщо переборщити із сіллю, результат буде зовсім іншим. Саме тому в стародавньому "Чайному каноні" Лу Юй попереджав не пересолювати напій: надмірна кількість солі здатна повністю знищити тонкі відтінки чаю.