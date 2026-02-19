Об этом не услышишь на уроках истории: для чего женщины в Средневековье полностью избавлялись от бровей

В современном мире большой лоб часто считается непривлекательным. Однако в Средневековье и в эпоху Возрождения все было наоборот и женщины сознательно избавлялись от бровей и даже отодвигали линию роста волос.

Об этом сообщает Eternal Goddess.

Почему женщины в Средневековье избавлялись от бровей?

Когда-то женщины намеренно полностью выщипывали брови и максимально отодвигали линию роста волос, чтобы сделать лоб выше и придать лицу детские черты. Безволосость ассоциировалась с чистотой и невинностью, ведь именно младенец считался воплощением этих качеств. Такой идеал сохранял популярность на протяжении всего Ренессанса и в правление Елизаветы I, которая также выщипывала брови, чтобы визуально удлинить лоб.

Елизавета I / Портрет королевы

В то же время стремление избавиться от волос на лице часто трактовали как способ привлечь представителей противоположного пола, почему церковь была категорически против.

Если она выщипывала волосы с шеи, бровей или бороды с целью разврата или чтобы понравиться мужчинам... Это смертный грех, если только она не делала этого, чтобы исправить серьезное изуродование или чтобы ее муж не презирал ее,

– отмечалось в тогдашних церковных наставлениях.

Насколько массовым было это явление, доподлинно неизвестно. Портреты и письменные источники свидетельствуют, что мода прежде всего распространялась среди представительниц высших сословий, однако перенимали ли ее женщины из низших слоев общества – вопрос открытый.

Почему у "Моны Лизы" тоже отсутствуют брови?

Как пишет Mental Floss, существует теория, что при создании "Моны Лизы" Леонардо да Винчи учитывал модные итальянские тенденции XVI века, когда женщины часто выщипывали или вовсе сбривали брови. Также вполне вероятно, что Лиза Герардини, которую считают моделью для картины, могла быть без бровей именно из-за этих модных предпочтений.

"Мона Лиза" / Картина Леонардо да Винчи

Однако в 2007 году французский фотограф и инженер Паскаль Котт поставил под сомнение эту версию. С помощью запатентованной камеры с разрешением 240 миллионов пикселей он утверждал, что заметил слабое отражение отдельного волоса на лице Моны Лизы. Это может свидетельствовать о том, что да Винчи все же намеревался изобразить модель с бровями.

Котт также предположил, что художник сначала нанес глазурь на большую часть полотна, а затем добавлял детали, что могло повредить верхний слой краски. Кроме того, многочисленные реставрации картины на протяжении веков могли случайно стереть волоски и ресницы.

