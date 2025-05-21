Почему Закарпатская область имеет именно такое название: историк подробно объяснил

Названия областей Украины происходят от областных центров. Однако есть два исключения из этого правила – Волынская и Закарпатская области.

Особенность названий этих регионов - прежде всего историко-географическая, а не административная. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на книгу "Врата Европы" Сергея Плохия.

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Почему Закарпатская, а не Ужгородская область

В частности, название "Закарпатье" означает "земля за Карпатами" – если смотреть со стороны Надднепрянской, "большой" Украины. То есть это обозначение возникло не как название города или центра, а как региональный термин, который закрепился в употреблении задолго до того, как Ужгород стал административным центром.

На протяжении веков Закарпатье входило в состав различных государств, в частности Венгерского королевства, Австро-Венгрии, Чехословакии (тогда называлось Подкарпатская Русь), Карпатской Украины, СССР, но сохранило отдельную культурную и историческую идентичность.



Закарпатская область / Фото Pexels

Таким образом, название области отражает не город-центр, а целое геокультурное пространство, и именно поэтому она осталась географической – Закарпатской. Похожий принцип работает и в случае Волынской области, которая сохраняет свое название от исторической Волыни, даже несмотря на то, что ее центром является Луцк.

Историк Александр Алферов рассказал, что Украина в прошлом могла иметь другое название, которое использовалось в литературе и на картах.