О цикории можно забыть: 5 необычных заменителей кофе, которые вы точно захотите попробовать

Для многих людей утро начинается с чашки кофе. Однако иногда хочется найти альтернативу привычному напитку –, например, из-за чувствительности к кофеину, проблем со сном или просто желания попробовать что-то новое. И цикорий – далеко не единственный вариант.

В разных странах кофе заменяют напитками из обжаренных корней растений, зерен, желудей и даже косточек фиников. Некоторые из них по цвету, аромату и горьковатому привкусу напоминают обычный кофе, хотя имеют совершенно другое происхождение. 24 Канал расскажет о пяти необычных заменителях кофе, которые могут удивить своим составом и историей.

Кофе из корня одуванчика

Обычный одуванчик, который многие считают просто сорняком, может стать основой напитка, похожего на кофе.

Для его приготовления используют корень растения: его очищают, сушат, обжаривают и измельчают. После заваривания получается темный напиток с землистым ароматом и легкой горчинкой. Он не содержит кофеина, поэтому может заинтересовать тех, кто хочет уменьшить его потребление, но не готов отказываться от привычки пить что-то горячее по утрам.

Корень одуванчика также содержит растительные соединения, в частности инулин. В то же время не стоит воспринимать такой напиток как лечебное средство или приписывать ему недоказанные свойства.

Как приготовить одуванчиковый кофе: смотрите видео

Ячменный кофе – напиток из обжаренного зерна

Еще один необычный заменитель – напиток из жареного ячменя. Его готовят из зерен, которые обжаривают, измельчают и заваривают горячей водой. Иногда в смесь добавляют рожь или солод.

Такой напиток имеет насыщенный цвет, легкий ореховый аромат и привкус, напоминающий кофе с выраженными зерновыми нотками. В некоторых странах его продают в виде растворимого порошка или гранул.

Ячменный кофе особенно ценят те, кто хочет отказаться от кофеина, но сохранить привычный утренний ритуал. Важно учесть, что ячмень содержит глютен, поэтому этот вариант не подходит людям с целиакией.

Как выглядит ячменный кофе / benefit_ukr

Кофе из желудей – напиток, который готовили еще задолго до появления современных альтернатив

Желуди могут показаться необычной основой для напитка, однако их давно используют в различных европейских традициях в качестве заменителя кофе. Особенно популярными такие напитки становились в периоды, когда настоящий кофе был дорогим или недоступным.

Для приготовления желуди сначала очищают от скорлупы, обрабатывают, чтобы уменьшить горечь из-за содержания танинов, а затем сушат и обжаривают. После измельчения их можно заваривать как обычный молотый кофе.

Напиток имеет темный цвет, ореховый аромат и характерный терпкий привкус. Кофеина в нем нет, ведь желуди не относятся к растениям, содержащим его.

Интересно, что обжаренные желуди упоминаются среди традиционного сырья для кофейных заменителей в научных обзорах пищевых технологий.

Кофе из желудей / mein-schoener-garten.de

Напиток из косточек фиников

Обычно после того, как съедают финики, их косточки просто выбрасывают. Однако в некоторых странах Ближнего Востока их используют для приготовления напитка, заменяющего кофе.

Косточки сначала тщательно очищают, сушат, обжаривают и измельчают. После заваривания из них получается темный напиток с характерным жареным ароматом. Он не содержит кофеина и может напоминать кофе по цвету и некоторым вкусовым оттенкам.

Этот способ использования финиковых косточек заинтересовал и ученых. Исследователи изучали, как обжаривание изменяет их химический состав и формирует ароматические соединения, благодаря которым напиток становится похожим на кофе.

Финиковый кофе / magic_oil_bar

Кофе из люпина – необычный напиток из бобовой культуры

Люпин обычно известен как декоративное растение с яркими цветами или сельскохозяйственная культура. Однако его семена также можно использовать для приготовления кофейного напитка. Для этого зерна люпина обрабатывают, обжаривают и измельчают.

В результате получается напиток с характерным жареным ароматом, который может напоминать кофе. Он не содержит кофеина.

Особую историю этот заменитель имеет в итальянской деревне Альтрей в Южном Тироле. Там так называемый люпиновый кофе – Altreier Kaffee – имеет традицию, уходящую корнями в середину XIX века. Местные жители выращивали люпин даже в горных условиях, а его семена использовали для приготовления напитка.

Сегодня люпиновый кофе остается одним из примеров того, насколько разнообразными могут быть альтернативы привычному напитку.

Кофе из люпина / pandatea.fr

Большинство описанных напитков не содержат кофеина, поэтому они не оказывают такого стимулирующего эффекта, как обычный кофе. Но они могут стать альтернативой для тех, кому нравится сам вкус обжаренных зерен и утренний ритуал с горячей чашкой.