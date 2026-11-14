Про цикорій можна забути: 5 незвичних замінників кави, які ви точно захочете скуштувати

У різних країнах каву замінюють напоями зі смажених коренів рослин, зерна, жолудів і навіть кісточок фініків. Деякі з них за кольором, ароматом і гіркуватим присмаком нагадують звичайну каву, хоча мають зовсім інше походження. 24 Канал розповість про п'ять незвичних замінників кави, які можуть здивувати своїм складом та історією

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Кава з кореня кульбаби

Звичайна кульбаба, яку багато хто сприймає як звичайний бур'ян, може стати основою напою, схожого на каву.

Для його приготування використовують коріння рослини: його очищають, висушують, обсмажують і подрібнюють. Після заварювання виходить темний напій із землистим ароматом і легкою гірчинкою. Він не містить кофеїну, тому може зацікавити тих, хто хоче зменшити його споживання, але не готовий відмовлятися від звички пити щось гаряче вранці.

Корінь кульбаби також містить рослинні сполуки, зокрема інулін. Водночас не варто сприймати такий напій як лікувальний засіб або приписувати йому недоведені властивості.

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Як приготувати кульбабкову каву: дивитись відео

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Ячмінна кава – напій зі смаженого зерна

Ще один незвичний замінник – напій зі смаженого ячменю. Його готують із зерна, яке обсмажують, подрібнюють і заварюють гарячою водою. Іноді до суміші додають жито або солод.

Такий напій має насичений колір, легкий горіховий аромат і присмак, який нагадує каву з виразними зерновими нотками. У деяких країнах його продають у вигляді розчинного порошку або гранул.

Ячмінну каву особливо цінують ті, хто хоче відмовитися від кофеїну, але зберегти звичний ранковий ритуал. Важливо врахувати, що ячмінь містить глютен, тому цей варіант не підходить людям із целіакією.

Яка на вигляд ячмінна кава / benefit_ukr

Кава з жолудів – напій, який готували ще задовго до сучасних альтернатив

Жолуді можуть здатися незвичною основою для напою, однак їх давно використовують у різних європейських традиціях як замінник кави. Особливо популярними такі напої ставали в періоди, коли справжня кава була дорогою або недоступною.

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Для приготування жолуді спочатку очищають від шкаралупи, обробляють, щоб зменшити гіркоту через вміст танінів, а потім висушують і обсмажують. Після подрібнення їх можна заварювати як звичайну мелену каву.

Напій має темний колір, горіховий аромат і характерний терпкий присмак. Кофеїну в ньому немає, адже жолуді не належать до рослин, які його містять.

Цікаво, що обсмажені жолуді згадують серед традиційної сировини для кавових замінників у наукових оглядах харчових технологій.

Кава з жолудів / mein-schoener-garten.de

Напій із кісточок фініків

Зазвичай після того, як з'їдають фініки, їхні кісточки просто викидають. Однак у деяких країнах Близького Сходу їх використовують для приготування напою, який замінює каву.

Кісточки спочатку ретельно очищають, висушують, обсмажують і подрібнюють. Після заварювання вони дають темний напій із характерним обсмаженим ароматом. Він не містить кофеїну та може нагадувати каву за кольором і деякими смаковими відтінками.

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Цей спосіб використання фінікових кісточок зацікавив і науковців. Дослідники вивчали, як обсмажування змінює їхній хімічний склад і формує ароматичні сполуки, завдяки яким напій стає схожим на каву.

Фінікова кава / magic_oil_bar

Кава з люпину – незвичний напій із бобової культури

Люпин зазвичай знають як декоративну рослину з яскравими квітами або сільськогосподарську культуру. Проте його насіння також можна використовувати для створення кавового напою. Для цього зерна люпину обробляють, обсмажують і подрібнюють.

У результаті отримують напій із характерним смаженим ароматом, який може нагадувати каву. Він не містить кофеїну.

Особливу історію цей замінник має в італійському селі Альтрей у Південному Тіролі. Там так звана люпинова кава – Altreier Kaffee – має традицію, що сягає середини XIX століття. Місцеві жителі вирощували люпин навіть у гірських умовах, а його насіння використовували для приготування напою.

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Сьогодні люпинова кава залишається одним із прикладів того, наскільки різноманітними можуть бути альтернативи звичному напою.

Кава з люпину / pandatea.fr

Більшість описаних напоїв не містять кофеїну, тому вони не дають такого стимулювального ефекту, як звичайна кава. Та вони можуть стати альтернативою для тих, кому подобається сам смак обсмажених зерен і ранковий ритуал із гарячою чашкою.