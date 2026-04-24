Этот фейк до сих пор распространяют: почему конкурса по благозвучию языков на самом деле не существовало

Миф о том, что украинский язык якобы занял второе или третье место по благозвучию на международном конкурсе в Париже, десятилетиями распространялся в медиа и украинских школьных учебниках. Даже сегодня в некоторых из них можно увидеть врезку об этом. Но никакого такого конкурса вообще не существовало тогда, а история об этом является выдумкой.

Почему высказывание о том, что украинский язык является вторым по благозвучию в мире, – многолетний фейк, говорится в статье Юрия Винничука в издании "Збруч".

Существовал ли вообще конкурс, где украинский язык могли признать одним из самых мелодичных?

История о призовом месте для украинского языка на международном конкурсе в Париже не имеет никакого подтверждения и является типичным мифом, говорит писатель и редактор Юрий Винничук.

Более того, даже в самой этой легенде постоянно меняются детали: сначала годы проведения (то 1928 год, то 1934 год), место в рейтинге – одни говорят 2 место, другие 3 место. Также часто меняются и сами участники и победители этого "конкурса" – вместо французского или персидского, занявших 1 и 2 места, вспоминают итальянский, иврит или даже белорусский.

Дело в том, что такую же историю распространяют в других странах, в частности в Беларуси. Это лишь в очередной раз подтверждает сомнения относительно правдивости высказывания. Кроме того, такое событие точно не осталось бы без внимания в прессе, но в то время об этом ничего нет.

Украинская пресса 1934-го года ничего об этом не пишет,

– добавляет Винничук.

В то же время этот миф до сих пор живет в публичном пространстве: пользователи Threads поделились примерами из школьных учебников, где и сейчас можно встретить упоминания о несуществующем "конкурсе в Париже" и вымышленное место украинского языка.

Что думают украинцы о призовом месте украинского языка на конкурсе / Скриншоты 24 Канала

С чего мог распространиться миф о конкурсе и призовом месте?

В издании "По ту сторону новостей" предполагают, что тезис о "втором месте украинского языка по благозвучию в мире" мог уходить корнями еще с 1893 года. Тогда подобное утверждение появилось в украинской газете "Свобода", которая выходила в США.

В публикации говорилось о необходимости беречь язык, а тезис подавался как мнение одного ученого, который говорил, что украинский язык уступает только итальянскому по звучности и мелодичности. Впрочем это не какое-то исследование или результаты соревнования, а лишь субъективное мнение отдельного автора.

В оригинале фраза звучала так: "Наш русский язык какъ говорит одинъ ученый прфесоръ Бантышъ-Камҍнський есть второй по италияньской что к звучности, что к сладости, что к пригодности подъ бессмертные ноты всесвҍтных музыкальных композиторовъ".

