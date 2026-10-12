Что на самом деле означает слово "Сечь": откуда произошло название казацкой столицы

Запорожская Сечь была главным военно-политическим центром украинского казачества, где принимались важные решения и избиралась казацкая старшина. Существует несколько версий происхождения ее названия.

Наиболее распространенная версия происхождения связывает это название с засеками – оборонительными заграждениями из поваленных деревьев. В то же время "Энциклопедия истории Украины" приводит и другие объяснения этимологии этого слова.

Что означало слово "Сечь"

Происхождение слова "сечь" до сих пор остается предметом дискуссий. По одной из версий, оно родственно слову "засека" – искусственному заграждению из поваленных деревьев, которое использовали для защиты от врагов.

В то же время украинский языковед Василий Нимчук обращал внимание на другое значение этого слова. В документах XVII века, составленных на Левобережной Украине, "сечами" называли земельные участки, расчищенные от леса. По его мнению, именно это значение могло стать основой для собственного названия Запорожской Сечи.

Когда возникла Запорожская Сечь

Появление Сечи как постоянного военного и административного центра казачества также остается предметом дискуссий среди историков.

Первые упоминания о казацких станах, острогах и городках в местах их промыслов датируются 1520-ми годами. О деревянных укреплениях, которые исследователи связывают с ранними сечами, известно с первой половины 1580-х годов. В то же время самое древнее известное документальное упоминание о "сечевых казаках" датируется 1585 годом.

Важную роль в становлении казацкого очага сыграл князь Дмитрий Вишневецкий, который в середине XVI века построил укрепление на острове Малая Хортица. Часть историков считает этот замок предшественником Запорожской Сечи.

Национальный заповедник "Хортица" / Фото Запорожской ОГА

В то же время часть историков считает, что первой Запорожской Сечью могла быть Томаковская, возникшая в 70–80-х годах XVI века.

В отличие от замка князя Дмитрия Вишневецкого, напоминавшего княжескую крепость, Томаковская Сечь в большей степени соответствовала традиционному устройству казацкого поселения.

Здесь действовали принципы самоуправления, собирался военный совет для принятия важных решений, а казаки жили по правилам общины.

Почему Сечь называли казацкой столицей

Запорожская Сечь была не просто укрепленным лагерем. Здесь казаки обустраивали жилища, возводили оборонительные сооружения, строили церкви и организовывали военную жизнь.

Со временем Сечь стала центром казацкого самоуправления. Важные вопросы решались на казацких советах, где избирали старшину, в частности кошевого атамана, и принимали решения относительно военных походов и внутренней жизни общины.

"Последняя Рада на Сечи" / Картина Виктора Ковалева

В то же время Запорожская Сечь не была столицей в современном понимании этого слова. Она была военно-политическим и административным центром запорожского казачества.