Найпоширеніша версія походження пов'язує цю назву із засіками – оборонними загородженнями з повалених дерев. Водночас "Енциклопедія історії України" наводить й інші пояснення етимології слова.

Що означало слово "Січ"

Походження слова "січ" досі залишається дискусійним. За однією з версій, воно споріднене зі словом "засіка" – штучною перешкодою з повалених дерев, яку використовували для оборони від ворогів.

Водночас український мовознавець Василь Німчук звертав увагу на інше значення цього слова. У документах XVII століття, укладених на Лівобережній Україні, "січами" називали земельні ділянки, розчищені від лісу. На його думку, саме це значення могло стати основою для власної назви Запорізької Січі.

Коли виникла Запорізька Січ

Поява Січі як постійного військового й адміністративного центру козацтва також залишається предметом дискусій серед істориків.

Перші згадки про козацькі стани, остроги та городки в місцях їхніх промислів датують 1520-ми роками. Про дерев'яні укріплення, які дослідники пов'язують із ранніми січами, відомо з першої половини 1580-х років. Водночас найдавнішу відому документальну згадку про "січових козаків" датують 1585 роком.

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Важливу роль у становленні козацького осередку відіграв князь Дмитро Вишневецький, який у середині XVI століття збудував укріплення на острові Мала Хортиця. Частина істориків вважає цей замок попередником Запорізької Січі.

Національний заповідник "Хортиця" / Фото Запорізької ОДА

Водночас частина істориків вважає, що першою Запорізькою Січчю могла бути Томаківська, яка виникла у 70 – 80-х роках XVI століття.

На відміну від замку князя Дмитра Вишневецького, який нагадував князівську фортецю, Томаківська Січ більше відповідала традиційному устрою козацького осередку.

Тут діяли принципи самоврядування, збиралася військова рада для ухвалення важливих рішень, а козаки жили за правилами спільноти.

Чому Січ називали козацькою столицею

Запорізька Січ була не просто укріпленим табором. Тут козаки облаштовували житло, зводили оборонні споруди, будували церкви та організовували військове життя.

Згодом Січ стала осередком козацького самоврядування. Важливі питання вирішували на козацьких радах, де обирали старшину, зокрема кошового отамана, і ухвалювали рішення щодо військових походів та внутрішнього життя спільноти.

"Остання рада на Січі" / Картина Віктора Ковальова

Водночас Запорізька Січ не була столицею в сучасному розумінні цього слова. Вона була військово-політичним та адміністративним центром запорізького козацтва.