Сегодня такого уже не увидишь: как выглядел заснеженный Львов 100 лет назад
- Зимы во Львове 100 лет назад отмечались длительными морозами, стабильными минусовыми температурами и обильными снегопадами.
- В те времена снег на улицах мог лежать вплоть до наступления теплой погоды.
Январь 2026 года заснежил Львов так, как этого уже давно не было. Однако 100 лет назад зимы были значительно суровее, а снег на улицах мог лежать месяцами.
Как выглядел заснеженный Львов 100 лет назад?
Наиболее захватывающие зимние фотографии Львова дошли до нас из австрийского и польского периодов. Тогдашние зимы были по-настоящему суровыми: длительные морозы, стабильные минусовые температуры и обильные снегопады.
Из-за минимального влияния подземных коммуникаций на температуру дорожного покрытия и отсутствия интенсивного движения транспорта снег на улицах мог лежать до наступления теплой погоды.
Заснеженная улица Стрыйская в 1920 – 1930-х годах / Фото "Фотографии старого Львова"
На архивных фотографиях нередко можно увидеть настоящие снежные стены вдоль дорог, которые иногда высотой до двух метров и даже больше.
Об автоматизированной снегоуборочной технике тогда никто и понятия не имел. Поэтому улицы расчищали лопатами. Впрочем, появление электрических трамваев несколько облегчило ситуацию. Спереди вагонов крепили специальные снегоуборщики, которые отгребали снег с путей на обочину. Благодаря этому трамваи могли курсировать даже после мощных метелей.
Трамвай расчищает снег / Фото "Фотографии старого Львова"
В то же время со снегом на железной дороге боролись еще изобретательнее. Вдоль путей с обеих сторон сооружали импровизированные стены из снежных блоков. Такой барьер защищал пути от метели.
Снежные стены возле железнодорожных путей / Фото "Фотографии старого Львова"
Также в те времена зима во Львове была не только испытанием, но и временем развлечений. О лыжном спуске и трамплине на Кайзервальде в польские времена слышал почти каждый, а в годы, когда снега было достаточно, для катания на санках и лыжах подходили почти все парки города с холмами и склонами. Особенно популярным был парк Килинского, ныне известный как Стрыйский парк.
Львовяне катаются на лыжах по заснеженным паркам / Фото "Фотографии старого Львова"
Особенно в памяти львовян запечатлелась зима 1912 года. Тогда снег лежал в городе даже в середине апреля. Интересно, что почти через 100 лет ситуация в городе повторилась.
Когда во Львове перестанет снежить?
Синоптик Львовского регионального гидрометцентра Александра Тузяк в комментарии для ZAXID.NET сообщила, что только за 7 – 8 января в регионе выпало 42% от среднемесячной нормы осадков.
Ближайшие дни Львовщина будет находиться в тыловой части циклона, который сместился с Балкан на Беларусь. Интенсивность осадков будет уменьшаться, но пока не будет прекращаться. Если прекращения будут, то буквально на несколько часов, максимум – на пол дня. Снег будет подсыпать каждый день, включительно по 14 января,
– сообщила синоптик.
Также во Львове и области прогнозируют сильные порывы ветра. Даже в периоды ослабления осадков ветер будет сдувать снег с крыш. В ближайшие дни на Львовщине также возможны метели различной интенсивности – от слабых до умеренных.
