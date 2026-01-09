Сегодня такого уже не увидишь: как выглядел заснеженный Львов 100 лет назад

Январь 2026 года заснежил Львов так, как этого уже давно не было. Однако 100 лет назад зимы были значительно суровее, а снег на улицах мог лежать месяцами.

Как выглядел заснеженный Львов 100 лет назад?

Наиболее захватывающие зимние фотографии Львова дошли до нас из австрийского и польского периодов. Тогдашние зимы были по-настоящему суровыми: длительные морозы, стабильные минусовые температуры и обильные снегопады.

Из-за минимального влияния подземных коммуникаций на температуру дорожного покрытия и отсутствия интенсивного движения транспорта снег на улицах мог лежать до наступления теплой погоды.

Заснеженная улица Стрыйская в 1920 – 1930-х годах / Фото "Фотографии старого Львова"

На архивных фотографиях нередко можно увидеть настоящие снежные стены вдоль дорог, которые иногда высотой до двух метров и даже больше.

Об автоматизированной снегоуборочной технике тогда никто и понятия не имел. Поэтому улицы расчищали лопатами. Впрочем, появление электрических трамваев несколько облегчило ситуацию. Спереди вагонов крепили специальные снегоуборщики, которые отгребали снег с путей на обочину. Благодаря этому трамваи могли курсировать даже после мощных метелей.

Трамвай расчищает снег / Фото "Фотографии старого Львова"

В то же время со снегом на железной дороге боролись еще изобретательнее. Вдоль путей с обеих сторон сооружали импровизированные стены из снежных блоков. Такой барьер защищал пути от метели.

Снежные стены возле железнодорожных путей / Фото "Фотографии старого Львова"

Также в те времена зима во Львове была не только испытанием, но и временем развлечений. О лыжном спуске и трамплине на Кайзервальде в польские времена слышал почти каждый, а в годы, когда снега было достаточно, для катания на санках и лыжах подходили почти все парки города с холмами и склонами. Особенно популярным был парк Килинского, ныне известный как Стрыйский парк.

Львовяне катаются на лыжах по заснеженным паркам / Фото "Фотографии старого Львова"

Особенно в памяти львовян запечатлелась зима 1912 года. Тогда снег лежал в городе даже в середине апреля. Интересно, что почти через 100 лет ситуация в городе повторилась.

Когда во Львове перестанет снежить?

Синоптик Львовского регионального гидрометцентра Александра Тузяк в комментарии для ZAXID.NET сообщила, что только за 7 – 8 января в регионе выпало 42% от среднемесячной нормы осадков.

Ближайшие дни Львовщина будет находиться в тыловой части циклона, который сместился с Балкан на Беларусь. Интенсивность осадков будет уменьшаться, но пока не будет прекращаться. Если прекращения будут, то буквально на несколько часов, максимум – на пол дня. Снег будет подсыпать каждый день, включительно по 14 января,

– сообщила синоптик.

Также во Львове и области прогнозируют сильные порывы ветра. Даже в периоды ослабления осадков ветер будет сдувать снег с крыш. В ближайшие дни на Львовщине также возможны метели различной интенсивности – от слабых до умеренных.

Какая самая длинная улица во Львове?

Несмотря на распространенное мнение, что Городоцкая – самая длинная улица Львова, на самом деле этот титул принадлежит Зеленой. Она простирается почти на 9 километров.

Ее история начинается еще в 16 веке, когда улицу называли Влосский мост или Влосская дорога из-за выходцев из Валахии, пользовавшихся этим путем. Впоследствии за ней закрепилось народное название "Зеленая" из-за густых рощ и живописных холмов, которыми пролегал путь.

За века существования улица сменила восемь названий, в частности в периоды австрийского, польского и немецкого правления. Однако с 1944 года ее название осталось неизменным, что для Львова является довольно редким явлением.