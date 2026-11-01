Под водой осталась целая деревня: что случилось с "Голливудом над Днепром" и его жителями

В Черкасской области есть село, часть которого оказалась затопленной водами Днепра, а его жители были вынуждены покинуть свои родные дома. Бучак пострадал из-за советских энергетических проектов, один из которых так и не был достроен.

Сегодня это место известно не только своей драматической историей, но и живописными пейзажами, а также недостроенной ГАЭС, пишет 24 Канал.

Как Бучак оказался под водой?

Бучак расположен недалеко от Канева. Когда-то здесь были школа, мельницы, хозяйства и десятки домов. Но после строительства Каневской ГЭС и создания водохранилища местность изменилась, а часть территории была затоплена.

В 1980-х годах началась подготовка к строительству Каневской гидроаккумулирующей электростанции. Людей переселяли, дома сносили, однако после Чернобыльской катастрофы работы приостановили.

В итоге проект так и не был завершен, а село уже утратило значительную часть своей прежней жизни.

Что осталось от села?

Бучак не исчез полностью, но сейчас здесь проживает лишь несколько постоянных жителей. Часть старых домов сохранилась, напоминая о временах, когда село было значительно больше.

Во второй половине XX века Бучак также стал местом съемок фильмов благодаря живописным холмам и пейзажам Днепра. Его даже называли "Голливудом над Днепром".

Рядом расположено озеро Бучак, образовавшееся в котловане недостроенной ГАЭС. Теперь сюда приезжают туристы, хотя за красивыми пейзажами скрывается история села, жители которого лишились своих домов из-за масштабных планов, что так и не реализовалось.