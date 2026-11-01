Під водою залишилося ціле село: що сталося з "Голлівудом над Дніпром" та його мешканцями

Сьогодні це місце відоме не лише своєю драматичною історією, а й мальовничими краєвидами та недобудованою ГАЕС, пише 24 Канал.

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Як Бучак опинився під водою?

Бучак розташований неподалік Канева. Колись тут були школа, млини, господарства й десятки осель. Але після будівництва Канівської ГЕС і створення водосховища місцевість змінилася, а частину території затопило.

У 1980-х роках почалася підготовка до спорудження Канівської гідроакумулювальної електростанції. Людей переселяли, будинки руйнували, однак після Чорнобильської катастрофи роботи призупинили.

Зрештою проєкт так і не завершили, а село вже втратило значну частину свого колишнього життя.

Що залишилося від села?

Бучак не зник повністю, але нині тут мешкає лише кілька постійних жителів. Частина старих будинків збереглася, нагадуючи про часи, коли село було значно більшим.

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У другій половині XX століття Бучак також став місцем зйомок кіно через мальовничі пагорби та краєвиди Дніпра. Його навіть називали "Голлівудом над Дніпром".

Поблизу розташоване озеро Бучак, яке утворилося в котловані недобудованої ГАЕС. Тепер сюди приїжджають туристи, хоча за красивими краєвидами ховається історія села, мешканці якого втратили свої домівки через масштабні плани, що так і не здійснилися.