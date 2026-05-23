Туристы фотографируют зеленые стулья в Париже каждый день, но мало кто знает их настоящую историю

Блуждая по Парижу, любуясь архитектурой и атмосферой, вы точно хотя бы раз замечали знаменитые зеленые стулья в местных парках. Для туристов они давно стали частью французского шарма, однако мало кто знает, что эта простая на первый взгляд мебель имеет собственную историю создания.

Как в парках Парижа появились зеленые стулья?

Еще в 18 веке в парижских садах начали отказываться от обычных скамеек в пользу отдельных переносных стульев. Людям нравилось, что их можно было легко передвинуть ближе к солнцу, тени или фонтана. Сначала пользование такими стульями было платным.

Частные компании сдавали их в аренду посетителям парков, что нравилось далеко не всем парижанам. Впоследствии французские власти вмешалась и начала постепенно выкупать мебель для общественного пользования. В 1923 году появилась модель стульев, которая сегодня считается классической. Ее создали специально для Люксембургского сада по заказу Сената Франции, рассказывает Jardin du Luxembourg.

Именно поэтому эту мебель часто называют стульями "SENAT". Со временем они стали настоящим символом Парижа и начали появляться в других садах города. Легендарные зеленые стулья изготавливали из стали, поэтому они были достаточно тяжелыми. Например, обычный стул весил более 7 килограммов. Это делали не случайно: большой вес защищал мебель от краж и не позволял им переворачиваться во время сильного ветра.

В 2000-х годах дизайнер Фредерик София решил переосмыслить культовую модель. Он подробно изучал старые стулья в Люксембургском саду и заметил, что они не слишком удобны. Так появилась новая версия под названием "Люксембург". Новые стулья сделали легкими, эргономичными и яркими. Их начали изготавливать из алюминия, а также выпускать в различных цветах. Именно эта модель быстро стала популярной далеко за пределами Франции и превратилась в один из самых известных примеров французского дизайна.

Где в Париже можно найти легендарные зеленые стулья?

Люксембургский сад

Одним из самых популярных мест для отдыха со знаменитыми стульями является Люксембургский сад. Здесь их можно увидеть возле Люксембургского дворца, вокруг фонтанов и рядом с большим бассейном, где дети запускают маленькие парусники. Особенно атмосферной считается зона возле фонтана Медичи. Именно там многие туристы и парижане любят проводить время весной и осенью, слушая шум воды и любуясь видами сада.

Сад Тюильри

Не менее популярны зеленые стулья в саду Тюильри, который расположен рядом с Лувром. Здесь мебель расставлена вдоль аллей, возле фонтанов и в тени каштановых деревьев. Местные часто приходят сюда на пикники или просто отдохнуть после работы. Особенно популярны места у Большого бассейна, где можно загорать, читать или наблюдать за жизнью Парижа.

Сад Пале-Рояль

Еще одно место, где можно найти культовые зеленые стулья, – это сад Пале-Рояль. Из-за более скрытого расположения он имеет спокойную атмосферу и особенно нравится самим парижанам. Больше всего стульев расположено возле центрального фонтана. В теплое время года здесь часто отдыхают работники соседних офисов и туристы, которые хотят ненадолго спрятаться от шумных улиц Парижа.