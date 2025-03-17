Диетолог назвала чай для долголетия: какой напиток замедляет старение

Существует множество способов, с помощью которых люди могут продлить продолжительность своей жизни. Среди них: пить больше воды, хорошо высыпаться и правильно питаться. Однако есть еще кое-что, что точно стоит включить в свой рацион.

Магистр наук дипломированный диетолог и основатель Cooking for Peanuts Ниша Мелвани советует пить зеленый чай, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Зеленый чай признан диетологами лучшим напитком для долголетия.

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Диетолог назвала чай для долголетия

Среди его главных преимуществ выделяют сразу несколько, в частности способность уменьшать окислительный стресс.

Окислительный стресс вызывается накоплением свободных радикалов или нестабильных молекул, которые повреждают здоровые клетки. В то же время зеленый чай полон антиоксидантов, которые нейтрализуют свободные радикалы, делая их безвредными и защищая клетки.

Как рассказала Мелвани, антиоксиданты зеленого чая "поддерживают долголетие, уменьшая окислительный стресс и усиливая естественную защиту организма".



Зеленый чай снижает окислительный стресс / Фото iStock

Диетолог рассказала, что антиоксиданты зеленого чая также "снижают воспаление, уменьшают повреждение ДНК и поддерживают восстановление клеток, что помогает замедлить старение и защитить от хронических заболеваний".

Вместе эти эффекты могут сохранить здоровье клеток и уменьшить системное воспаление, потенциально способствуя более долгой и здоровой жизни, отмечает Мелвани.

Поскольку антиоксиданты зеленого чая тормозят окислительный стресс и воспаление, они также способствуют долголетию ваших клеток. Это имеет решающее значение для задержки клеточного старения, ключевого механизма старения.



Зеленый чай замедляет клеточное старение / Фото iStock

В конце концов, зеленый чай поддерживает здоровье кишечника.

"Антиоксиданты зеленого чая улучшают здоровье кишечника, поддерживая полезные бактерии, уменьшая воспаление кишечника и укрепляя кишечный барьер", – рассказала Мелвани.

Как результат, снижение уровня системного воспаления, укрепление иммунитета и улучшение метаболизма – все это связано с более длительной продолжительностью жизни.

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