Забытый модный тренд 1920-х годов: почему женщины разрисовывали колени

Сегодня сложно представить, что когда-то одним из самых громких бьюти-трендов была роспись коленей. Однако в 1920-х годах женщины не просто наносили на них румяна, а создавали настоящие рисунки. Этот тренд изменил привычный женский образ и дал возможность выражаться.

Когда появился тренд на роспись коленей и почему женщины разрисовывали их, объясняют в издании Oddity Centra.

Почему женщины в 1920-х годах разрисовывали себе колени?

На самом деле тренд на роспись коленей появился в эпоху так называемых "флаперок". Это были молодые женщины, которые ломали тогдашние модные и социальные правила, в частности они носили короткие юбки, опускали чулки ниже колен или вообще отказывались от них.

То есть появление тренда напрямую связано с изменениями женской моды в 1920-х годах, когда одежда стала значительно более открытой. Вследствие этого колени женщин впервые стали заметной частью образа, а макияж на них превратился в способ привлечь внимание.

Сначала женщины использовали обычные румяна – кремовые, пудровые или жидкие. Но уже к середине 1920-х годов мода вышла далеко за пределы косметики и превратилась в настоящее искусство.

Колени начали разрисовывать вручную акварельными и масляными красками. Одни женщины делали это самостоятельно, а другие обращались к художникам.



Какими были колени, когда их разрисовывали / Фото Bettmann

В 1925 году читатель Tampa Bay Times описывал этот тренд как новую моду среди "чрезвычайно роскошных женщин". По его словам, некоторые рисовали на коленях своих любимых, другие – целые морские сцены с кораблями, а отдельные миниатюры были настолько детализированными, что их приходилось рассматривать через лупу. Иногда тренд становился даже поводом для шуток.

Довольно известна история домохозяйки Кларис Уилсон, которая заказала нарисовать на своих коленях портреты новых собак, чтобы позлить мужа. В ответ мужчина якобы тоже заказал на собственных коленях портреты 2 самых привлекательных женщин города.

Роспись стала не только модной прихотью, но и своеобразным символом бунта и женской свободы. Из-за этого тренда девушек даже ругали родители, а некоторых наказывали в школе. В общем тренд на роспись колен просуществовал всего около 10 лет, но стал яркой частью эпохи освобождения женщин от патриархальных ограничений.

Что предшествовало возникновению моды на роспись коленей?

Тренд на разрисованные колени появился не случайно, а вырос из глобальных изменений в моде и культуре 1920-х годов. У Vogue упоминается, что это было время так называемых "флаперок".

Этот термин – "флапер" – имел определенную предысторию: некоторые считали, что он касается юношей, которые решали расстегивать свои калоши, позволяя им трепетать с каждым шагом, но другие связывают слово "флапер" с викторианским термином, который использовался для описания молодых проституток.

В то же время в тот же период формировался стиль "La Garçonne" – образ с короткими волосами, шляпками, низкими талиями и прямыми силуэтами, который намеренно "упрощал" женскую фигуру. Это была эстетика, которая отходила от подчеркнутой женственности и ориентировалась на свободу движения и новую роль женщины в обществе.

Параллельно моду меняли и другие культурные явления. Короткая стрижка боб стала настолько популярной, что в 1926 году журнал Vogue даже писал: в модных ресторанах Парижа и Нью-Йорка почти невозможно увидеть женщину с длинными волосами – боб стал нормой.

Важную роль в модной революции сыграла и дизайнер Coco Chanel, которая предложила женщинам удобные вещи и сделала черный цвет полноценной частью повседневной моды. Ее маленькое черное платье стало настолько знаковым, что издание сравнивало ее влияние с революцией автомобиля Ford T.

Все это формировало новый визуальный язык десятилетия, где тело женщины впервые становилось "полем для эксперимента". Именно в этой атмосфере свободы, смелых образов и культурного слома роспись коленей перестала быть диковинкой, а стала логическим продолжением эпохи.

Кто из известных людей перевернул мировую моду?

Еще раньше мы писали о том, что одной из самых влиятельных фигур в fashion-индустрии была Анна Винтур, чье влияние раскрылось уже в современную эпоху модных медиа, то есть значительно позже, чем в 1920-х годах.

Как отмечает Britannica, Винтур возглавляла американский Vogue с 1988 по 2025 год – почти 40 лет. А после завершения работы на должности главного редактора она осталась в Conde Nast как глобальный директор контента.

Напоминаем, что Анна Винтур родилась 3 ноября 1949 года в Лондоне в семье редактора газеты, что бесспорно повлияло на ее будущую карьеру.

Она рано оставила школу и уже в 1960 – 1970-х годах начала работать в модных журналах, постепенно формируя свой редакторский стиль.

Впоследствии она переехала в США, где стала одной из ключевых фигур нью-йоркской fashion-индустрии.

После того как Винтур возглавила Vogue, она радикально изменила подход журнала к моде, начав ставить на обложки не только моделей, но и актрис, спортсменок и политиков. Среди них были Николь Кидман, Серена Уильямс и Хиллари Клинтон, что сделало моду более открытой и массовой. Также она запустила Met Gala как глобальное событие.

Такой подход к моде как к культурному инструменту перекликается с трансформациями 1920-х годов, когда стиль впервые начал работать как форма социального высказывания.