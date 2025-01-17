"Живые" солнечные панели: они могут не только генерировать энергию, но и очищать воздух

В мире продолжают поиски альтернативного и экологического источника энергии. Удалось разработать новый вид солнечных батарей.

Ученые из Центра Гельмгольца по исследованию окружающей среды в Лейпциге изучили возможность использования микроскопических организмов для преобразования солнечного света в электричество. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Solar Power Installation.

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Микроорганизм расщепляет воду

Этот подход, известен как биофотовольтаика, объединяет биологические процессы и технологии, превращая фотосинтетические микроорганизмы в своеобразные "живые" солнечные панели.

В отличие от традиционных солнечных панелей, которые используют полупроводниковые материалы, биофотоэлектрические системы основываются на способности микроорганизмов осуществлять фотосинтез. В процессе расщепления молекул воды эти организмы выделяют кислород, протоны и электроны. Электроны проходят через внутренние механизмы клеток и могут быть собраны электродами для получения электрического тока.

Исследование сосредоточилось на микроорганизме Synechocystis, который под воздействием солнечного света способен расщеплять воду и генерировать электроны. Ученые обнаружили, что добавление ферицианида – химического посредника – помогает эффективнее переносить электроны от микробов к электродам. Важно, что процесс сбора электронов не повлиял на способность микроорганизмов расти, дышать или фиксировать углекислый газ, что делает эти системы экологически безопасными.

Несмотря на то, что выходная мощность "живых" панелей пока ниже традиционных, они имеют значительные преимущества: способность самоорганизовываться, самовосстанавливаться и сохранять естественные биологические функции, включая захват углекислого газа.

Ученые отмечают, что эти системы имеют огромный потенциал. В будущем здания могут быть покрыты "живыми" солнечными панелями, которые не только генерируют электроэнергию, но и уменьшают уровень углекислого газа в атмосфере, помогая бороться с изменениями климата.