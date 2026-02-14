Одно слово вернулось в украинский язык вместе с войной: его знают все украинцы
- Слово "победа" вернулось в украинский язык вместе с войной, означая доблестный поступок в борьбе.
- Это слово активно используется в украинском публичном пространстве с 2014 года, особенно с 2022-го, в военных сводках, речах и названиях подразделений.
Российская империя, а впоследствии советский тоталитарный режим вытесняли все украинское – язык, культуру, церковь и тому подобное. Вместе с традициями исчезали и слова, которыми пользовались наши предки. Они постепенно заменялись русифицированными аналогами.
В украинском языке было слово, которое снова вернулось вместе с войной и звучит сейчас особенно сильно – это победа, пишет Today.
Читайте также Настоящая языковая жемчужина: какое украинское слово ставит в тупик переводчиков
Что означает слово победа?
Слово происходит от древнего "звити" – то есть одержать победу. Однако победа – это больше, чем просто храбрость. Это доблестный поступок в борьбе, смелость, проверенная боем. Это не просто абстрактная черта характера, а действие, приносящее результат.
В украинский язык вернулось слово победа / Фото Министерства обороны Украины
Советская удача постепенно вытесняла это слово, отдавая предпочтение словам "подвиг", "мужество", "героизм". Однако они имеют другую семантику.
- Героизм может означать отдельный поступок;
- Мужество – это черта характера;
- Отвага – внутреннее состояние человека в определенных обстоятельствах.
Победа – это победа, добытая в борьбе. Это действие, которое меняет ход событий. Это результат сопротивления. Ранее это слово активно звучало в украинской литературе – в произведениях Тараса Шевченко, Леси Украинки или Ивана Франко. В казацких думах оно означало славу, завоеванную в бою за свободу.
После 2014 года, а особенно с 2022-го, слово "победа" снова вернулось в украинское публичное пространство – в военные сводки, речи, названия подразделений, волонтерские инициативы. Оно снова начало звучать там, где ему место – рядом с борьбой за свободу.
Кто придумал слово "мечта"?
Слово "мечта" впервые появилось в печатном издании 1863 года в журнале "Вечерницы", подписанном студентом Василием Степановичем Модой, пишет "Новинарня".
Ранее считали, что слово "мечта" первым использовала Леся Украинка, а позже ее мать Елена Пчилка, в переводе поэмы Лермонтова. Другая версия приписывала неологизм Михаилу Старицкому. Доказательства показывают, что эти авторы действительно применяли слово в своих текстах XVIII – XIX веков, но уже после того, как оно появилось в печати в 1863 году.
Что еще интересного стоит прочитать?
Желтые цветы не рекомендуется дарить на праздники, включая День святого Валентина, из-за поверья об их связи со ссорами и разлуками.
Традиция белых свадебных платьев основана королевой Викторией, которая вышла замуж в белом платье в 1840 году.
Часті питання
Что означает слово 'победа' в современном контексте?
Слово 'победа' означает победу, одержанную в борьбе - это доблестный поступок в борьбе, смелость, проверенная боем. Это действие, которое приносит результат и меняет ход событий.
Почему слово 'победа' было вытеснено из украинского языка?
Советская власть постепенно вытесняла слово 'победа', отдавая предпочтение словам 'подвиг', 'мужество', 'героизм', которые имеют другую семантику. Это было частью усилий по изменению языкового и культурного ландшафта.
Как слово 'победа' вернулось в украинский язык?
Слово 'победа' вернулось в украинское публичное пространство после 2014 года, а особенно с 2022-го, когда оно начало снова звучать в военных сводках, речах, названиях подразделений и волонтерских инициативах.