"Хотел сказать, что сейчас выиграю миллион долларов": где сейчас звезда известного американского шоу
- Джон Карпентер стал первым победителем миллиона долларов в шоу "Кто хочет стать миллионером?", сделав звонок своему отцу, чтобы сообщить о своей победе.
- После победы Карпентер остался работать в налоговой службе США, выбрав стабильность, и потратил часть выигрыша на жилье, авто и благотворительность.
В 1999 году обычный работник налоговой службы Джон Карпентер за несколько минут изменил историю телевидения, став первым победителем миллионного приза в легендарном шоу "Кто хочет стать миллионером?".
В сети снова набирает популярность отрывок из легендарного выпуска американского шоу Who Wants to Be a Millionaire? ("Кто хочет стать миллионером?") Речь идет о телевикторине, в которой участники отвечают на вопросы с четырьмя вариантами ответа и постепенно приближаются к главному призу 1 миллиону долларов. Один эпизод многие зрители считают одним из самых ярких моментов в истории телевидения и именно о нем мы рассказываем и нашей статье.
Что произошло в знаменитом выпуске шоу?
Джон Карпентер – участник из американского штата Коннектикут, который дошел до финального вопроса на 1 миллион долларов, почти не используя подсказок. Для победы ему нужно было ответить на последний вопрос: "Какой из этих президентов США появлялся в телевизионном шоу Laugh-In?". Среди вариантов были Линдон Джонсон, Ричард Никсон, Джимми Картер и Джеральд Форд. Карпентер знал правильный ответ, однако решил сделать неожиданный телевизионный ход.
Та самая победа: смотреть видео
Перед финальным ответом он использовал подсказку "звонок другу", хотя помощь ему не была нужна. Участник набрал номер своего отца и сказал фразу, которая впоследствии стала культовой:
Папа, мне не нужна твоя помощь. Я просто хотел сказать, что сейчас выигрываю миллион долларов.
После этого он спокойно дал ответ Ричард Никсон. Он оказался правильным, а Джон Карпентер стал первым победителем главного приза в американской версии шоу.
Почему этот момент стал легендарным?
Зрители запомнили этот эпизод сразу по нескольким причинам. Во-первых, участник почти безошибочно прошел всю игру до финала. Во-вторых, он демонстрировал полную уверенность в своих знаниях даже под давлением решающего момента.
Отдельное внимание привлекло то, что вместо использования подсказки по назначению Карпентер превратил ее в эффектный жест и просто сообщил отцу о предстоящей победе. Его спокойная манера и уверенность только усилили впечатление.
Что сейчас известно о Джоне Карпентере?
Как пишет People, на момент участия он был обычным 31-летним работником налоговой службы США (IRS) и не пользовался подсказками почти до самого финального вопроса. После победы жизнь Карпентера существенно не изменилась.
Он остался жить в Коннектикуте, продолжил работать в IRS и известен своим достаточно экономным стилем жизни. После налогов он получил примерно 600 тысяч долларов. Хотя он мог полностью сменить карьеру, Карпентер выбрал стабильность: впоследствии даже получил юридическое образование, но остался работать в налоговой службе. Часть выигрыша он потратил на жилье, авто и благотворительность, но не стремился к роскошной жизни.
Часті питання
Что сделал Джон Карпентер, когда дошел до финального вопроса на шоу "Кто хочет стать миллионером?"?
Джон Карпентер дошел до финального вопроса почти без использования подсказок. Перед тем как ответить, он использовал подсказку "звонок другу" и позвонил своему отцу, чтобы сказать ему, что собирается выиграть миллион долларов. После этого он спокойно ответил, что правильный ответ – Ричард Никсон.
Почему момент с Джоном Карпентером стал легендарным в шоу "Кто хочет стать миллионером?"?
Момент стал легендарным из-за того, что Карпентер почти безошибочно прошел всю игру до финала и продемонстрировал полную уверенность в своих знаниях. Его решение использовать подсказку, чтобы просто сообщить отцу о предстоящей победе, стало эффектным жестом, который привлек внимание зрителей.
Что известно о жизни Джона Карпентера после победы на шоу?
После победы Джон Карпентер остался жить в Коннектикуте и продолжил работать в налоговой службе США. Он не сменил карьеру, хотя и получил юридическое образование. Часть выигрыша он потратил на жилье, авто и благотворительность, но вел экономный стиль жизни и не стремился к роскошной.