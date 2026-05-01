В сети снова набирает популярность отрывок из легендарного выпуска американского шоу Who Wants to Be a Millionaire? ("Кто хочет стать миллионером?") Речь идет о телевикторине, в которой участники отвечают на вопросы с четырьмя вариантами ответа и постепенно приближаются к главному призу 1 миллиону долларов. Один эпизод многие зрители считают одним из самых ярких моментов в истории телевидения и именно о нем мы рассказываем и нашей статье.

Что произошло в знаменитом выпуске шоу?

Джон Карпентер – участник из американского штата Коннектикут, который дошел до финального вопроса на 1 миллион долларов, почти не используя подсказок. Для победы ему нужно было ответить на последний вопрос: "Какой из этих президентов США появлялся в телевизионном шоу Laugh-In?". Среди вариантов были Линдон Джонсон, Ричард Никсон, Джимми Картер и Джеральд Форд. Карпентер знал правильный ответ, однако решил сделать неожиданный телевизионный ход.

Перед финальным ответом он использовал подсказку "звонок другу", хотя помощь ему не была нужна. Участник набрал номер своего отца и сказал фразу, которая впоследствии стала культовой:

Папа, мне не нужна твоя помощь. Я просто хотел сказать, что сейчас выигрываю миллион долларов.

После этого он спокойно дал ответ Ричард Никсон. Он оказался правильным, а Джон Карпентер стал первым победителем главного приза в американской версии шоу.

Почему этот момент стал легендарным?

Зрители запомнили этот эпизод сразу по нескольким причинам. Во-первых, участник почти безошибочно прошел всю игру до финала. Во-вторых, он демонстрировал полную уверенность в своих знаниях даже под давлением решающего момента.

Отдельное внимание привлекло то, что вместо использования подсказки по назначению Карпентер превратил ее в эффектный жест и просто сообщил отцу о предстоящей победе. Его спокойная манера и уверенность только усилили впечатление.

Что сейчас известно о Джоне Карпентере?

Как пишет People, на момент участия он был обычным 31-летним работником налоговой службы США (IRS) и не пользовался подсказками почти до самого финального вопроса. После победы жизнь Карпентера существенно не изменилась.

Джон Карпентер в 2024 году / фейсбук "Кто хочет стать миллионером"

Он остался жить в Коннектикуте, продолжил работать в IRS и известен своим достаточно экономным стилем жизни. После налогов он получил примерно 600 тысяч долларов. Хотя он мог полностью сменить карьеру, Карпентер выбрал стабильность: впоследствии даже получил юридическое образование, но остался работать в налоговой службе. Часть выигрыша он потратил на жилье, авто и благотворительность, но не стремился к роскошной жизни.

