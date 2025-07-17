Заражені можуть бути яйця та інші продукти: у чому небезпека сальмонельозу та як його розпізнати

Здавалося б, що звичайні курячі яйця є цілком безпечними, однак це не зовсім так. На щастя, від хвороб можна вберегтись. якщо дотримуватись простих правил.

Бактерія, яка провокує серйозне кишкове інфекційне захворювання, може перебувати на шкаралупі яєць. Про це пише 24 Канал із посиланням на Держпродслужбу.

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Як передається сальмонельоз?

Найчастіше бактерії роду Salmonella потрапляють у організм людини із зараженим м'ясом, рибою, птицею, молоком чи яйцями. Іноді вона може передаватись через брудні руки або предмети побуту.

Продукти найчастіше заражаються саме під час зберігання чи транспортування. Сальмонельоз майже неможливо діагностувати самостійно.

Які симптоми сальмонельозу?

Це різновид харчового отруєння, однак насправді це дуже серйозно. Серед симптомів:

біль у животі;

підвищення температури тіла;

діарея;

головний біль;

спрага;

судоми;

загальна слабкість.

Часто хворий перебуває у напівпритомному стані. Перші симптоми проявляються вже за 5 – 6 годин або 1 – 2 дні після зараження. Іноді сальмонельозний ентерит протікає безсимптомно. У таких випадках людина стає носієм інфекції.

Як вберегтись від сальмонельозу?

Для того, аби не захворіти на сальмонельоз, достатньо дотримувати простих правил профілактики. Зокрема, мити руки зберігати продукти у холодильнику. Також варто:

мити яйця перед приготуванням;

страви із сирих яєць не вживати зовсім або вживати тільки приготованими;

купувати продукти у місцях, де дотримуються санітарних норм;

вживати м'ясо, птицю та рибу тільки після термічної обробки.



Потрібно ретельно мити руки із милом / Фото Pexels

Це прості правила, однак вони допоможуть не зіштовхнутись із сальмонельозом. профілактика захворювання завжди краще, ніж лікування.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.

До слова, яєчна шкарлупа має захисну плівку, яка може бути пошкоджена при митті, тому миті яйця варто зберігати в холодильнику. Немиті яйця також краще зберігати в холодильнику для додаткового захисту, навіть якщо їх кутикула не пошкоджена.