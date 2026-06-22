Померла до 30 років, але назавжди залишилася в його картинах: що відомо про музу Рембрандта

Саскія ван Ейленбюрх була не просто дружиною Рембрандта. Вона стала його головною музою, коханням і джерелом натхнення.

Про те, якою була Саскія ван Ейленбюрх, пише The Arts Society.

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Була не лише дружиною, а й головною музою художника

Рембрандт часто зображував Саскію у повсякденних моментах, адже працював переважно вдома. На його малюнках вона постає то в зім'ятому теплому ліжку, коли вона читала, то в останні роки життя, де вона виснажена хворобою.

Саскія ван Ейленбюрх / Портрет

Їхня історія почалася завдяки родичу Саскії

У 1633 році Саскія приїхала до Амстердама відвідати свого племінника Гендріка Ейленбюрха, який був відомим арт-дилером. Саме в його майстерні вона познайомилася з Рембрандтом, а вже наступного року вони одружилися.

Їхнє сімейне щастя тривало недовго

Саскія померла 14 червня 1642 року, не доживши й до 30 років. Це сталося в тому ж році, коли Рембрандт завершував свою легендарну "Нічну варту". Вважається, що причиною смерті став туберкульоз. Для Рембрандта ця втрата стала одним із найболючіших ударів у житті.

"Саскія в образі Флори" / Картина Рембрандта

Із чотирьох дітей вижив лише один

Подружжю довелося пережити смерть трьох немовлят, які прожили зовсім недовго. Єдиним, хто дожив до дорослого віку, став син Тітус, народжений у 1641 році. Саскія змогла насолоджуватися материнством лише дев'ять місяців.

Навіть після смерті Саскія залишалася натхненням Рембрандта

Образ дружини не зник із творчості Рембрандта після її смерті. Один із найвідоміших її портретів "Саскія в червоному капелюшку" художник завершив уже після смерті Саскії, хоча почав писати його ще на початку шлюбу.

"Саскія в червоному капелюшку" / Картина Рембрандта

Рембрандт додав до картини символічні деталі: страусине перо – символ швидкоплинності життя, і, ймовірно, гілочку розмарину – знак пам'яті. Сам художник називав цю роботу "подобою моєї дружини".