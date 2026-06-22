О том, какой была Саския ван Эйленбюрх, пишет The Arts Society.

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Она была не только женой, но и главной музой художника

Рембрандт часто изображал Саскию в повседневных ситуациях, ведь работал преимущественно дома. На его рисунках она предстает то в смятой теплой постели, когда читала, то в последние годы жизни, когда была измождённой болезнью.

Саския ван Эйленбюрх / Портрет

Их история началась благодаря родственнику Саскии

В 1633 году Саския приехала в Амстердам, чтобы навестить своего племянника Хендрика Эйленбюрха, который был известным арт-дилером. Именно в его мастерской она познакомилась с Рембрандтом, а уже в следующем году они поженились.

Их семейное счастье длилось недолго

Саския умерла 14 июня 1642 года, не дожив даже до 30 лет. Это произошло в том же году, когда Рембрандт заканчивал свою легендарную "Ночную стражу". Считается, что причиной смерти стал туберкулез. Для Рембрандта эта утрата стала одним из самых болезненных ударов в жизни.

"Саския в образе Флоры" / Картина Рембрандта

Из четырёх детей выжил только один

Супругам пришлось пережить смерть трёх младенцев, проживших совсем недолго. Единственным, кто дожил до взрослого возраста, стал сын Титус, родившийся в 1641 году. Саския смогла наслаждаться материнством всего девять месяцев.

Даже после смерти Саския оставалась источником вдохновения для Рембрандта

Образ жены не исчез из творчества Рембрандта после её смерти. Один из самых известных её портретов "Саския в красной шляпке" художник завершил уже после смерти Саскии, хотя начал писать его ещё в начале брака.

"Саския в красной шляпке" / Картина Рембрандта

Рембрандт добавил в картину символические детали: страусиное перо — символ мимолетности жизни, и, вероятно, веточку розмарина – знак памяти. Сам художник называл эту работу "подобием моей жены".