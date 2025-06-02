Її автора вимагали стратити, а перекладачів убивали: яка книга є найскандальнішою у світі

У 1988 році світ побачила книга, яку і досі називають однією з найскандальніших у світовій історії. Її видання спричинило кілька смертей, а щодо її автора, то в Ірані видали фетву на його страту і він пережив кілька замахів. Мова йде про "Сатанинські вірші" Салмана Рушді.

Один з останніх замахів на життя Салмана Рушді відбувся у серпні 2022 року. Чому "Сатанинські вірші" настільки резонансні – розповідає 24 Канал.

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Що треба знати про "Сатанинські вірші"

Якщо розповідати про книгу коротко, то вона оповідає історію двох акторів – індійську суперзірку Джібріла Фарішти й британського актора індійського походження Саладіна Чамчі. Доля зводить цих акторів на борту одного літака, який захоплюють терористи і через понад 100 днів утримання підривають над Ла-Маншем. Фарішта і Чамча – єдині пасажири, котрі вижили, впавши з висоти Евересту на землю, однак їх спіткали метаморфози – один ставав все більше схожим на янгола, інший – на демона.

Та у романі є ще кілька ліній, одна із них оповідає про пророка Магунда, що є очевидною алюзією на пророка Мухаммада – другого після Аллаха в ісламі. У "Сатанинських віршах" Рушді виклав свою версію появи ісламу, котра якраз і стала причиною нищівної критики цієї книги.

Ба більше, неабияк розбурхав людей й епізод з борделем, де повії назвали себе іменами дружин пророка.

Полювання на автора і перекладачів

Після публікації роману аятола Хомейні, тобто верховний лідер Ірану, звинуватив Рушді в богохульстві та видав фетву на його страту. Різні ісламські організації почали пропонувати винагороду за вбивство автора – до 2,5 мільйонів доларів США. Низка мусульманських країн заборонили книгу.



Салман Рушді / Фото з соцмереж письменника

Салман Рушді має індійське походження, проте є підданим британської корони, тож видана фетва на його страту призвела до розірвання дипломатичних відносин між Великою Британією та Іраном.

Під загрозою опинилися усі причетні до видавництва книги. Наприклад, перекладач, котрий працював над японською версією книги був убитий. На перекладачів на італійську та норвезьку мови були вчинені замахи. У Великій Британії було здійснено теракт біля магазину Penguin Books, де продавалася книга.

Тривалий час сам письменник переховувався, а держава надавала йому охорону. Після смерті аятоли хоч і фетва залишилася чинною, та все ж Рушді знову почав з'являтися на публіці, проте у серпні 2022 року у Нью-Йорку на нього напав чоловік з ножем та завдав 10 ударів. Письменник вижив, але втратив одне око.