Автор культових книг мав цікаве життя, яке часто підносило йому сюрпризи. 24 Канал зібрав цікаві факти про нього.

Дивіться також "Пін – це афіша про історію і своє бачення": цікава розмова з виробником про їхню місію

Будинок, що згорів

Він будував будинок своєї мрії та вкладав у нього колосальні кошти. Зокрема, він нібито вклав 80 тисяч доларів, проте мрія так і залишилась мрією, бо будинок згорів коли був майже готовим.

Власник ранчо

Джек Лондон був власником невеликого ранчо, де він намагався вирощувати худобу, проте це теж вдавалось йому із труднощами. Зокрема, часто тварини гинули через неправильний догляд та харчування.

Судно "Снарк"

Письменник збудував найсучаснішу на той момент яхту "Снарк", якою він планував подорожувати, проте натомість він зіштовхнувся з хворобами під час своєї експедиції. Екіпаж постійно хворів і сам Лондон теж.

Був піддослідним

У молодості він зголосився бути піддослідним для медичних експериментів з електротерапії у Сан-Франциско. Це була частина його дивної суміші інтересів: від політики до науки.



Життя Джека Лондона було непростим / Фото з відкритих джерел

Вірив у "вільне кохання"

Джек Лондон був одружений двічі. Його другою дружиною та справжнім коханням стала шармі Ріддел. Вони одружились та провели разом подорож на "Снарку". Вона залишилась із письменником до самої його смерті, проте Лондон, попри своє кохання до неї, навіть у шлюбі продовжував вести листування із іншими жінками. Він вірив у "вільне кохання", хоча сам його не притримувався.

Раніше розповідали про Анну Болейн, яка була страчена 19 травня 1536 року за наказом короля Генріха VIII, звинувачена у зраді та замаху на короля. Анна Болейн народила доньку Єлизавету, яка пізніше стала королевою Англії.