Новий гастротренд здивував мільйони: сендвіч готують просто в пакеті чипсів

Схоже, звичайні бутерброди отримали несподіваного конкурента. У TikTok віруситься рецепт, для якого знадобляться не скибки хліба, а пакет чипсів.

У чому секрет його вірусності як приготувати трендову страву розбирались FOOD and WINE.

Що таке chip bag sandwich?

Популярний сендвіч фактично є своєрідним салатом без хліба. Для нього дрібно нарізають усі інгредієнти, змішують їх із соусом, а потім додають у пакет картопляних чипсів.

Перед подачею чипси трохи ламають, перемішують із начинкою та їдять виделкою прямо з упаковки.

Саме таку страву першими популяризували в американському гастрозакладі Yaphank Deli на Лонг-Айленді. Після того відео із незвичним "сендвічем" почали набирати мільйони переглядів у TikTok та Instagram.

Як готують хітовий сендвіч: дивитись відео @yellowbellykelly

Що додають усередину?

До пакета додають:

салямі;

шинку;

сир проволоне;

листя салату айсберг;

помідори;

червону цибулю;

олію; оцет;

сіль і перець.

Усе це змішують із чипсами зі смаком солі та оцту. Втім, користувачі соцмереж швидко почали вигадувати власні версії.

До страви додають курку, бекон, сир чедер, шпинат, медово-гірчичний соус, сушені томати, гострий перець або навіть використовують барбекю-чипси замість класичних.

Як його готують?

Спочатку всі інгредієнти нарізають невеликими кубиками, щоб їх було зручно їсти виделкою. Потім змішують із заправкою. Лише перед подачею відкривають пакет чипсів, трохи подрібнюють їх, додають начинку назад у пакет і ще раз усе перемішують.

Їсти потрібно одразу, інакше чипси швидко втратять свою хрусткість.

Саме простота приготування, мінімум посуду та незвична подача зробили chip bag sandwich одним із найобговорюваніших кулінарних трендів цього літа.