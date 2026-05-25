Більше схожі на монстрів, ніж на звірів: чому у Середньовіччі так дивно малювали тварин

На середньовічних ілюстраціях реальні тварини нерідко перетворювалися на дивакуватих гібридів із моторошним або кумедним виглядом. За цими химерними образами стояли не художні помилки, а особливості уявлень про світ у тогочасній Європі.

Про те, чому тварини на середньовічних картинах були такими химерними, пише Open Culture.

Як зображали тварин на середньовічних картинах?

На численних середньовічних картинах і мініатюрах можна побачити дивовижних істот – химерних гібридів тварин. При цьому багато з них, імовірно, спершу замислювалися як цілком звичайні зображення реальних тварин.

У відео від Curious Archive зібрано цілу колекцію середньовічних "дивакуватих" створінь. Там можна знайти морських черепах із шипами, тигрів без характерних смуг, бегемотів зі спинними плавцями, слонів із фортецями на спинах, гієн, схожих на хижих корів, страусів, які нібито поїдають залізні підкови, та скорпіонів із мордами, подібними до ссавців.

Чому тварин зображали дивакуватими?

Подібні неточності виникали через те, що в середньовічній Європі художники рідко мали змогу побачити екзотичних тварин на власні очі. Навіть для художників, які мали доступ до королівського двору.

Тому вони часто покладалися на перекази або на "Бестіарії" – популярні збірки, що поєднували описи природи з моральними й релігійними повчаннями та розповідями про незвичних і навіть моторошних істот.

Як і в багатьох інших аспектах життя до епохи Просвітництва, межа між дійсністю та вигадкою тоді була доволі розмитою. Наприклад, левів – тварин, які давно зникли з цих територій – часто асоціювався з Ісусом Христом.

Як малювали лева у Середньовіччі / Зображення з "Абердинського Бестіарію"

Через це, як пише Джейн Александер із Mental Floss, символічне значення левів було для митців не менш важливим, ніж їхній справжній вигляд. До того ж, середньовічні художники загалом не ставили реалізм у центр своєї творчості.