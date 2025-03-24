"Смерть" Пінкмена і визначальна роль Джейн: топ-5 цікавих фактів із серіалу "Пуститися берега"

Breaking Bad – це культовий серіал, який через 12 років після виходу останнього сезону продовжує очолювати рейтинг IMDb. Цей серіал захопив глядачів своєю напруженою драмою, продуманим сюжетом і харизматичними персонажами.

Однак за створенням серіалу Breaking Bad стоїть чимало цікавих фактів, пише 24 Канал.

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Пінкмен мав померти в першому сезоні

Один з головних героїв серіалу – Джессі Пінкмен, якого зіграв американський актор Аарон Пол. Пінкмен – колишній учень Волтера Вайта, який став його партнером по наркобізнесу після того, як вчитель "застукав" його на гарячому.

Виявляється, що Джессі Пінкмен мав померти ще в першому сезоні. Його персонаж задумувався як тимчасовий, але режисер настільки був вражений грою Аарона Пола, що вирішив залишити його в сюжеті.



Джессі Пінкме / Скриншот із серіалу

Серіал увійшов у Книгу рекордів Гіннеса

Breaking Bad, який українською називається "Пуститися берега", увійшов у Книгу рекордів Гіннеса як серіал з найвищим рейтингом на IMDb.

Серіал отримав оцінку 9,5 балів з 10 на момент завершення останнього сезону.

Наука у Breaking Bad

Хоча жанр Breaking Bad – це трилер і кримінал, однак у серіалі є багато наукових термінів і фактів, особливо пов'язаних із хімією. Через це кожна серія детально продумана.

У першому сезоні Волтер Вайт, якого зіграв Браян Кренстон, використовує алюмінієву фольму, щоб приховати сигнал від GPS і це науково підтверджений факт.

Алюмінієва фольга може блокувати електромагнітні сигнали, включаючи GPS, але це залежить від товщини фольги та герметичності покриття.



Волтер Вайт / Фото AMC

Як у серіалі з'явилися брати Туко

Туко Саламанка – соціопатичний мексиканський наркобарон, який став дистриб'ютором метамфетаміну для Волта і Джессі. Він був поранений Пінкменом та вбитий Генком Шрейдером – співробітником Управління боротьби з наркотиками.

За сюжетом двоюрідні брати Туко, мовчазні кілери Леонель і Марко Саламанка, вирішили помститися Волтеру.

Коли один з двох двоюрідних братів Туко був затверджений на свою роль, його запитали, чи не знає він когось схожого на себе. Він порадив свого брата, який відразу отримав роль. Так у серіалі з'явилися Даніель і Луїс Монкада.



Леонель і Марко Саламанк / Скриншот із серіалу

Загибель Джейн

Американська акторка Крістен Ріттер від початку знала, що її персонаж Джейн помре. Режисер серіалу Вінс Ґілліґан в одному з інтерв'ю сказав, що Джейн повинна була померти.

Роль, яку зіграла Крістен Ріттер, – це яскравий приклад прийому Women in Refrigerators.

Цей прийом, який часто критикують, використовують, щоб продовжити розвивати персонаж головного героя-чоловіка. У випадку Breaking Bad – смерть Джейн розвинула персонаж Пінкмена.



Джейн Марголіс / Скриншот із серіалу

Однак рішення Волтера залишити Джейнс помирати – стало поворотним моментом для його персонажа. У цей момент відбулося його занурення у повну безжальність.

Джессі Пінкмен винив себе у смерті Джейн, а наслідки її загибелі з'являються протягом усього серіалу.

До речі, якщо переглянути фільм "Одного разу в Голлівуді", то можна помітити, талант скількох акторів зумів розгледіти відомий режисер Квентін Тарантіно.