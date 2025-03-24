Однако за созданием сериала Breaking Bad стоит немало интересных фактов, пишет 24 Канал.

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Пинкмен должен был умереть в первом сезоне

Один из главных героев сериала – Джесси Пинкмен, которого сыграл американский актер Аарон Пол. Пинкмен – бывший ученик Уолтера Уайта, который стал его партнером по наркобизнесу после того, как учитель "застукал" его с поличным.

Оказывается, что Джесси Пинкмен должен был умереть еще в первом сезоне. Его персонаж задумывался как временный, но режиссер настолько был впечатлен игрой Аарона Пола, что решил оставить его в сюжете.



Джесси Пинкме / Скриншот из сериала

Сериал вошел в Книгу рекордов Гиннеса

Breaking Bad, который на русском называется "Во все тяжкие", вошел в Книгу рекордов Гиннеса как сериал с самым высоким рейтингом на IMDb.

Сериал получил оценку 9,5 баллов из 10 на момент завершения последнего сезона.

Наука в Breaking Bad

Хотя жанр Breaking Bad – это триллер и криминал, однако в сериале есть много научных терминов и фактов, особенно связанных с химией. Из-за этого каждая серия детально продумана.

В первом сезоне Уолтер Уайт, которого сыграл Брайан Кренстон, использует алюминиевую фольму, чтобы скрыть сигнал от GPS и это научно подтвержденный факт.

Алюминиевая фольга может блокировать электромагнитные сигналы, включая GPS, но это зависит от толщины фольги и герметичности покрытия.



Уолтер Уайт / Фото AMC

Как в сериале появились братья Туко

Туко Саламанка – социопатический мексиканский наркобарон, который стал дистрибьютором метамфетамина для Уолта и Джесси. Он был ранен Пинкменом и убит Хэнком Шрейдером – сотрудником Управления по борьбе с наркотиками.

По сюжету двоюродные братья Туко, молчаливые киллеры Леонель и Марко Саламанка, решили отомстить Уолтеру.

Когда один из двух двоюродных братьев Туко был утвержден на свою роль, его спросили, не знает ли он кого-то похожего на себя. Он посоветовал своего брата, который сразу получил роль. Так в сериале появились Даниэль и Луис Монкада.



Леонель и Марко Саламанк / Скриншот из сериала

Гибель Джейн

Американская актриса Кристен Риттер изначально знала, что ее персонаж Джейн умрет. Режиссер сериала Винс Гиллиган в одном из интервью сказал, что Джейн должна была умереть.

Роль, которую сыграла Кристен Риттер, – это яркий пример приема Women in Refrigerators.

Этот прием, который часто критикуют, используют, чтобы продолжить развивать персонаж главного героя-мужчины. В случае Breaking Bad – смерть Джейн развила персонаж Пинкмена.



Джейн Марголис / Скриншот из сериала

Однако решение Уолтера оставить Джейнс умирать – стало поворотным моментом для его персонажа. В этот момент произошло его погружение в полную безжалостность.

Джесси Пинкмен винил себя в смерти Джейн, а последствия ее гибели появляются на протяжении всего сериала.

Кстати, если пересмотреть фильм "Однажды в Голливуде", то можно заметить, талант скольких актеров сумел разглядеть известный режиссер Квентин Тарантино.