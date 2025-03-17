"Україна – це мистецтво": у відео Ukraine WOW Шерон Стоун підтримала українського художника

Громадська організація з популяризації української культури Ukraine WOW продовжує залучати світових зірок до підтримки України.

У новому відео, яке з'явилося в інстаграмі Ukraine WOW, американська акторка Шерон Стоун показала в себе вдома картину сучасного художника Артура Солецького, передає 24 Канал.

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Україна – це мистецтво

Стоун відзначила красу картини.

Україна – це мистецтво. Україна – це живопис. Україна – це креативність. Я Шерон Стоун. І звідки я про все це знаю? Тому що цей твір належить українському художнику Артуру Солецькому. Яка ж ця картина прекрасна! Дякую, Артуре, я в захваті,

– сказала вона.

Ярослава Гресь та Юлія Соловей, засновниці агенції Ukraine WOW розповіли, що звернулися до Шерон Стоун в межах підготовки низки відео, в яких світові діячі підтримують українську культуру.

Першим став відеоролик про "Щедрик" із Барброю Стрейзанд та Вірою Фарміґою, другим – історія оскароносних українців, розказана Робертом Де Ніро, Лієвом Шрайбером, Мішею Коллінзом та Олександром Рудинським.

До Шерон Стоун звернулися з проханням розповісти про українських художників і щиро здивувалися, коли вона не просто відповіла, а записала відео зі свого дому, стоячи поруч із роботою Артура Солецького.

Україні як ніколи потрібна підтримка, українська культура може бути в авангарді боротьби за увагу. І ми дякуємо кожному, хто йде з нами цим шляхом,

– наголосили вони.

Що це за картина

Роботу під назвою "Велика маленька мрія" художник створив у 2023 році. За його словами, приблизно через рік після початку повномасштабного вторгнення йому в інстаграмі написав американець та спитав, чи може придбати картину для подруги. Солецький зазначив, що не очікував, що цією подругою виявиться сама Шерон Стоун.

Коли я дізнався, що моя робота у неї вдома, це дуже надихнуло. У такі моменти справді розумієш силу мистецтва та вплив, який воно може мати,

– поділився він.

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