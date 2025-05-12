Беззаперечна першість у Європі: у якій сфері Україна випередила багато держав

Україна розвивається стрімкими темпами, попри виклики, з якими зіштовхується. У одній зі сфер життя вона має беззаперечну першість.

У той час, як більшість країн лише тестують цифрові документи, Україна вже створила повноцінну електронну державу, яка не має аналогів у світі. Більшість іноземців це дивує, пише 24 Канал.

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Що відомо про цю першість

Програма "Дія", запущена у 2020 році, дозволила українцям користуватися паспортом, водійським посвідченням, податковим номером, страховками та навіть змінювати місце проживання – все зі смартфона.



Державні послуги у телефоні / Фото 24 Каналу

Цифрова трансформація країни сягнула такого рівня, що Україна стала однією з перших країн у світі, яка офіційно визнала електронні документи на рівні паперових. А в 2021 році було запущено унікальну ініціативу – е-резидентство, що дозволяє іноземцям зареєструвати бізнес в Україні онлайн, без фізичної присутності.

“Держава в смартфоні” – це не лише гасло, а й реальність. У 2022 році цифровий паспорт у застосунку "Дія" навіть визнавався під час евакуації українців за кордон, коли люди втрачали паперові документи через війну.

Це – приклад того, як країна, що переживає війну, стає глобальним лідером у цифровому урядуванні.

Станція метро "Арсенальна" в Києві є найглибшою у Європі, розташованою на глибині 105,5 метра. Глибина станції зумовлена складним рельєфом Києва та близькістю до урядового кварталу.