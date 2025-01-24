Не рівень зарплати: стало відомо, що працівники у всьому світі найбільше цінують у роботі

Баланс між роботою та особистим життям став головним пріоритетом для працівників у всьому світі, випередивши рівень зарплати. Це підтверджують результати щорічного глобального дослідження компанії Randstad, яке охопило 26 тисяч співробітників із 35 країн.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian. Вперше за 22 роки проведення дослідження саме баланс між професійною діяльністю та особистим життям вийшов на перше місце серед ключових факторів, які впливають на мотивацію працівників.

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Що працівники найбільше цінують на роботі

Згідно з опитуванням, 83% респондентів вважають баланс між професійною діяльністю та особистим життям найважливішим при виборі або збереженні роботи. Крім того, для співробітників по всьому світу мають значення стабільність роботи (83%) і рівень заробітної плати (82%).

Сьогодні робота – це не лише про гроші. Працівники шукають можливостей поєднувати кар’єру з особистими прагненнями та обставинами,

– заявив генеральний директор компанії, що проводила опитування, Сандер ван 'т Норденде.

Дослідження також підкреслює зростання популярності гнучкого режиму роботи:

65% працівників розповіли, що можуть самостійно обирати зручний графік, тоді як у 2024 році таких було 57%;

60% респондентів мають можливість працювати з будь-якого місця (раніше цей показник становив 51%).

Працівники змінили свої пріоритети при виборі роботи / Фото Pexels

Особливо важливим баланс між роботою та особистим життям є для представників покоління Z (74%), тоді як старші працівники (Baby Boomers) досі більше орієнтуються на рівень зарплати (87%).

Попри гнучкі умови, 83% опитаних очікують, що роботодавці створюватимуть атмосферу спільноти на робочому місці. Більш ніж половина (55%) готові звільнитися, якщо не відчувають себе частиною колективу. Минулого року таких було 37%.