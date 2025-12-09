Його бачив кожен: відомий історик пояснив, що означає таємничий малюнок на 500 гривнях

Таємничий символ поруч із портретом Григорія Сковороди на банкноті у 500 гривень виявився не просто декоративним елементом. Цей малюнок приховує одну з його ключових філософських ідей.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео українського історика та голову Інституту національної пам'яті Олександра Алфьорова.

Що означає фонтан на банкноті у 500 гривень?

За словами Алфьорова, фонтан, який зображено на банкноті у 500 гривень, відтворює одну з головних філософських ідей мислителя.

Він писав, що Бог подібний до фонтана, що наповнює різноманітні посудини по їхній місткості. Над фонтаном надпис такий: "Нерівна всім рівність". Ллються з різних трубок різні потоки в різні посудини, навкруг фонтана стоячі. Менший посуд менше має, але в тому рівний є більшому, що рівно є повний,

– зазначає історик.

На 500 гривнях зображено фонтан, який відтворює філософську ідею Сковороди / Фото Wikipedia

Алфьоров пояснив, що таким чином Сковорода передав ідею "нерівної рівності". Її суть у тому, що люди відрізняються здібностями та можливостями, але кожен може повністю реалізувати себе у власній мірі. Саме тому кожна людина має свій шлях і свою долю.

Чому ми не знаємо, як насправді виглядав Сковорода?

В культурі Григорій Сковорода закріпився як молодий, стрижений під горщик мандрівний філософ, хоча помер у 71 рік. Однак насправді достеменно невідомо, як він насправді виглядав.

Мистецтвознавиця, лекторка та есеїстка Діана Клочко в інтерв'ю для Українського радіо розповіла, що у радянські часи активно поширювали твердження про нібито прижиттєвий портрет філософа, який зберігався "десь у Москві".

Перші харківські видання початку ХІХ століття посилалися на існування гравюри з нібито прижиттєвого портрета. Сковорода з книжечкою, з білим комірцем, бо він вічний студент. Міфічного оригіналу ніхто ніколи не бачив, але всі скрізь посилались, що він кимось колись був завезений у Москву,

– розповіла мистецтвознавиця.

Таким чином, за словами Клочко, справжня зовнішність філософа могла суттєво відрізнятися від звичного нам образу, який роками відтворювали на основі міфічного портрета.

Що не так з образами князів Київської Русі на гривнях?