Історії, які сподобаються дітям: підбірка дитячих книг

Читання книг – це чудове хобі, незалежно від віку. Зокрема, існує чимало чудових дитячих книг, які можуть сподобатись і дорослим.

2 квітня відзначають Міжнародний день дитячої книги. 24 Канал підготував підбірку історій, які можуть підійти на будь-який смак зовсім різним читачам.

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"Маленький принц" – Антуан де Сент-Екзюпері

Ця книга, вперше опублікована у 1943 році, є однією з найвідоміших алегоричних казок у світі. Вона розповідає про пілота, який зазнав аварії в пустелі й зустрів загадкового хлопчика – Маленького принца. Подорожуючи з ним різними планетами, читач знайомиться з символічними персонажами, кожен із яких уособлює певні риси дорослих людей.



"Маленький принц" / Фото видавництва

Головною темою книги є пошук справжніх цінностей: дружби, любові, відповідальності та дитячої щирості, яка часто втрачається у світі дорослих. Текст сповнений філософських роздумів і залишається актуальним як для дітей, так і для дорослих.

"Чарлі і шоколадна фабрика" – Роальд Дал

Це одна з найвідоміших дитячих книг ХХ століття, яка розповідає історію бідного хлопчика Чарлі Бакета, який разом з іншими дітьми отримує унікальну можливість відвідати казкову шоколадну фабрику Віллі Вонки. Кожна дитина, крім Чарлі, уособлює певні негативні риси – жадібність, егоїзм, гординю або надмірне захоплення телебаченням.

Окрім захопливого сюжету, книга містить важливі моральні уроки: доброта та скромність завжди винагороджуються, а погані звички можуть призвести до негативних наслідків. У творі також багато гумору, яскравих персонажів і незвичайних ситуацій.

"Пітер Пен" – Джеймс Баррі

Ця книга вперше побачила світ у 1911 році, і з того часу вона стала класикою дитячої літератури. Це історія про хлопчика, який ніколи не дорослішає, живе в чарівній країні Небувалія і бореться з піратами на чолі з капітаном Крюком.

"Пітер Пен" — це не просто казка про пригоди, а й роздуми про дитинство, дорослішання та відповідальність. Головний герой уособлює дух свободи та фантазії, але разом з тим показує, що уникнення змін і відповідальності може мати свої наслідки.

"Таємничий сад" – Френсіс Годґсон Бернетт

Ця класична книга, вперше видана у 1911 році, розповідає про Мері Леннокс – дівчинку, яка втратила батьків і змушена переїхати до похмурого маєтку свого дядька в Англії. Вона знаходить покинутий сад, який стає символом відродження, зцілення та внутрішніх змін.



"Таємний сад" / Фото видавництва

Це книга про силу природи, дружбу та перетворення, як зовнішнє, так і внутрішнє. Спочатку Мері – егоїстична і замкнена, але поступово вона стає добрішою, відкритішою й допомагає змінитися не лише собі, а й людям навколо.

"Кораліна" – Ніл Ґейман

Це одна з найцікавіших і найатмосферніших сучасних дитячих книг. "Кораліна" була вперше опублікована у 2002 році і швидко здобула популярність завдяки своєму унікальному поєднанню казки та моторошної атмосфери.

Головна героїня – дівчинка Кораліна, яка переїжджає до нового будинку й знаходить потаємні двері, що ведуть у світ, схожий на її власний, але "ідеальніший". Проте дуже скоро вона розуміє, що цей світ ховає в собі небезпеку, а його мешканці – зовсім не такі доброзичливі, як здається.

Ця історія навчає дітей бути уважними до навколишнього світу, цінувати свою справжню родину та не піддаватися спокусам.

Крім цього, названо три книги, які надихають жити. Ці книги допомагають знайти сили жити далі, навіть у важкі моменти, завдяки своїм історіям про виживання, людяність та мистецтво.