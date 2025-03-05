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Які книги здатні зарядити енергією життя

"Життя Пі" Янна Мартеля – історія про хлопця, який опинився посеред океану в човні з бенгальським тигром.

Пі не лише виживає, а й знаходить час для філософії, медитації і навіть легкого гумору. Це той роман, де можна вчитися ставитися до труднощів з ноткою сарказму. Наче говориш, так, життя, я тебе бачу, а тепер подивимось, хто кого,

– зазначає автор відео.

Під час прочитання можна зрозуміти, що якщо Пі зміг впоратися з тигром, то ви точно переживете запізнення поїзда чи поганий день на роботі.

"Життя Пі" / Фото Yakaboo

"Крадійка книжок" Маркуса Зузака – книга, що показує силу людяності навіть у найтемніші часи. Її оповідачем є сама Смерть, яка з теплом та іронією розповідає про дівчинку Лізель.

Історія ця непроста, на фоні війни, втрат і всього того, що робить людей сивими завчасно. Але в ній є маленькі моменти надії, дружба, книги, людяність. Ти читаєш і раптом починаєш бачити, що навіть у найтемніші часи можна знайти причину посміхнутися і жити далі,

– розповідає чоловік у відео про книгу.

"Крадійка книжок" / Фото Yakaboo

"Щиголь" Донни Тартт – історія про втрату та те, як мистецтво може стати опорою в найважчі моменти. Авторка майстерно балансує між драмою та теплою іронією, що змушує читача водночас сміятися і плакати. Головний герой книги переживає втрати, але знаходить у собі сили жити далі, нехай навіть шляхом проб і помилок.

"Щиголь" / Фото Yakaboo

"Ці три романи, попри всі свої драматичні сюжети, не намагаються витиснути з вас сльози. Вони радше говорять, гей, життя складне, але в цьому кайф. Вони змушують сміятися і плакати, але головне, вони змушують жити. І не просто жити, а із задоволенням", – резюмує автор відео.