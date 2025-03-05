Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @andrsenbw в TikTok.

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Какие книги способны зарядить энергией жизни

"Жизнь Пи" Янна Мартеля – история о парне, который оказался посреди океана в лодке с бенгальским тигром.

Пи не только выживает, но и находит время для философии, медитации и даже легкого юмора. Это тот роман, где можно учиться относиться к трудностям с ноткой сарказма. Как будто говоришь, так, жизнь, я тебя вижу, а теперь посмотрим, кто кого,

– отмечает автор видео.

Во время прочтения можно понять, что если Пи смог справиться с тигром, то вы точно переживете опоздание поезда или плохой день на работе.

"Жизнь Пи" / Фото Yakaboo

"Воровка книг" Маркуса Зузака – книга, показывающая силу человечности даже в самые темные времена. Ее рассказчиком является сама Смерть, которая с теплом и иронией рассказывает о девочке Лизель.

История эта непростая, на фоне войны, потерь и всего того, что делает людей седыми раньше времени. Но в ней есть маленькие моменты надежды, дружба, книги, человечность. Ты читаешь и вдруг начинаешь видеть, что даже в самые темные времена можно найти причину улыбнуться и жить дальше,

– рассказывает мужчина в видео о книге.

"Воровка книг" / Фото Yakaboo

"Щегол" Донны Тартт – история о потере и то, как искусство может стать опорой в самые тяжелые моменты. Автор мастерски балансирует между драмой и теплой иронией, что заставляет читателя одновременно смеяться и плакать. Главный герой книги переживает потери, но находит в себе силы жить дальше, пусть даже путем проб и ошибок.

"Щегол" / Фото Yakaboo

"Эти три романа, несмотря на все свои драматические сюжеты, не пытаются выжать из вас слезы. Они скорее говорят, гей, жизнь сложная, но в этом кайф. Они заставляют смеяться и плакать, но главное, они заставляют жить. И не просто жить, а с удовольствием", – резюмирует автор видео.