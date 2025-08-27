Від інтелектуальної прози до легких романів: які книги варто прочитати у вересні
У вересні на українському ринку з'являться нові книги від видавництва "Книголав", серед яких "Трилогія" Юн Фоссе, "Пеґґі" Ребекки Ґодфрі, "Назви свою ціну" Голлі Джеймс, "Вашингтон Блек" Есі Едуджян та інші.
На українському ринку зараз дуже багато різноманітних книг, адже читати зараз модно. Тому видавництва діляться своїми новинками місяця.
Зокрема, у видавництві "Книголав" розповіли, що чекати у вересні. Про це пише 24 Канал із посиланням на видавництво.
"Трилогія" Юн Фоссе
Покинуті, неприкаяні, самотні двоє закоханих Асле й Аліда шукають свого місця у світі, вони йдуть, вони надіяться, їм відмовляють, вони йдуть далі, шукають кращого життя й прихистку в Бйорґвіні.
Вони шукають свого місця у цьому світі, скрипаль Асле й вагітна Аліда. Меланхолійна історія про трагічне кохання, розповідь про одну норвезьку родину, де йдеться про циклічність долі, про те, що від покарання не втечеш, про те, що кохання – це політ, політ над блакиттю фйордів. Видання доповнено розмовою літературознавців Богдани Романцової і Максима Нестелєєва, що допоможе зрозуміти й зануритися у літературний всесвіт лавреата Нобелівської премії Юна Фоссе.
"Трилогія" Юн Фоссе / Фото з сайту видавництва
"Пеґґі" Ребекка Ґодфрі, Леслі Джеймісон
"Пеґґі" Ребекки Ґодфрі – це захоплива художня інтерпретація біографії однієї з найепатажніших мисткинь XX століття. Життя спадкоємиці двох заможних єврейських династій, Пеґґі Ґуґґенгайм, перевертається догори дриґом у чотирнадцять років, коли її батько гине на "Титаніку".
Його смерть спонукає дівчину шукати нового життя, гнатися за пристрастю, прагнути особистої свободи й передусім вірити в силу мистецтва. Ми стежимо за Пеґґі, коли вона прокладає собі шлях крізь гламурний, але сексистський та антисемітський мистецький світ Нью-Йорка та Європи і зустрічає численних чоловіків, які закохуються в неї (та її статки) але не визнають її інтелект, талант і художнє бачення. Пеґґі доводиться балансувати між вірністю родині й потребою вирватися з її вузьких, снобістських рамок. Шлях мисткині бурхливий і поривчастий, він полонить увагу до останнього слова.
"Пеґґі" Ребекка Ґодфрі, Леслі Джеймісон / Фото з сайту видавництва
"Назви свою ціну" Голлі Джеймс
Бурхливий розрив Чака та Олівії потрапляє в інтернет. Оскільки дівчина – донька знаменитих голлівудських зірок, а Чак – актор, чия зірка тільки починає сходити, відео швидко стає вірусним. Чака та Олівію запрошують взяти участь у реаліті-шоу "Назви свою ціну", де їм доведеться жити в одному будинку, ділити ліжко, але не торкатися одне одного – інакше вони втратять приз: мільйон доларів кожному. Олівії вкрай потрібні гроші, щоб оплачувати перебування бабусі в будинку для літніх людей, а Чак відчайдушно прагне другого шансу, щоб налагодити стосунки з дівчиною. Чи вдасться парі порозумітися, коли на кону – не лише мільйон доларів, а й два розбитих серця?
"Назви свою ціну" Голлі Джеймс / Фото з сайту видавництва
"Найшвидший спосіб закохатися" Деніз Вільямс
Брітта отримує завдання написати про новий додаток для фітнесу – шанс, який може змінити її кар'єру. Вес, генеральний директор FitMe, повертається до улюбленої справи – тренерської діяльності, де Брітта стає його першою клієнткою. Між ними швидко виникає невидима хімія, яка ставить під загрозу їхні професійні ролі. У світі, де кожен ризикує втратити більше, ніж може здобути, їхні спільні тренування перетворюються на щось глибше… Але чи готові вони зробити цей крок?
"Найшвидший спосіб закохатися" Деніз Вільямс / Фото з сайту видавництва
"Вашингтон Блек" Есі Едуджян
Історія Джорджа Вашингтона Блека, хлопчика-раба, який у дивовижний спосіб отримує свободу – і відкриває для себе світ. Чорношкірий хлопець народився на плантації цукрової тростини у Вест-Індії. Його доля здавалася визначеною: важка праця, приниження і безвихідь. Але неочікувано він отримує шанс вирватися з плантації завдяки братові свого власника, винахіднику й досліднику.
З цього моменту починається його довга мандрівка: через континенти, міста й кораблі, серед добрих і жорстоких людей. Хлопець спостерігає, вчиться, знаходить своє покликання в малюванні та намагається зрозуміти, хто він є. Це роман про свободу і залежність, про рабство у всіх його проявах, про витривалість і силу розуму. Написаний від першої особи, текст вражає глибиною переживань, реалістичними деталями й мовною майстерністю. Перед читачем – епічна розповідь про пошук себе у світі, який спершу не залишає на це жодного шансу.
"Вашингтон Блек" Есі Едуджян / Фото з сайту видавництва
"Тартюф або Облудник" Мольєр
Тартюф – шахрай та ошуканець, лицемірний священник із маскою доброчинності, що втирається в довіру до статного господаря Оргона, лишившись на гостину. Вся сім’я безрезультатно намагається вивести на чисту воду і показати справжню сутність Тартюфа очільнику родини, але Оргон щиро вірить у благородність, скромність та безкорисливість гостя. Дотепна і гостра комедія Мольєра є однією з найвидатніших п’єс в історії театру, яка вже понад 360 років не сходить зі світової сцени.
"Тартюф або Облудник" Мольєр / Фото з сайту видавництва
"Кімната Джованні" Джеймс Болдвін
Що робить чоловіка чоловіком? Які критерії маскулінності визначає суспільство і чи можливо слідувати їм усім? Як бути, коли ти відрізняєшся від цього мірила? Молодий американець Девід приїжджає до Франції під час паузи в стосунках з дівчиною. У Парижі він знайомиться з барменом Джованні, між чоловіками виникають романтичні почуття. Девід переїжджає жити у крихітну кімнату Джованні, де йому доводиться зіткнутися з кризою власної ідентичності, наслідки якої вагомо повпливають не лише на життя чоловіка, а й на долі людей навколо.
"Кімната Джованні" Джеймс Болдвін / Фото з сайту видавництва
"Братні кайдани. Російські міфи про українську історію" Олександр Аврамчук, Ілля Кабачинський
Протягом багатьох століть Росія активно займалася міфотворенням не лише власного образу, а й образів держав, що підпадали під її колонізаторський вплив, та своїх стосунків з ними. Для цього російські політики науковці й культурні діячі майстерно викривлювали факти, маніпулювали історичними подіями та підсвітлювали вигідні для себе аспекти дискутивних питань.
У цій книжці українські історики, автори подкасту "Без оголошення війни" Олександр Аврамчук та Ілля Кабачинський розвінчують найпопулярніші створені Росією міфи про нашу історію. Кожен розділ – один міф, пояснений спочатку лаконічно й тезово, а потім – більш детально. З допомогою наведених у тексті аргументів відповідати на провокації на кшталт "Ленін створив Україну" чи закидів про "братні народи" буде ще простіше.
"Братні кайдани. Російські міфи про українську історію" Олександр Аврамчук, Ілля Кабачинський / Фото з сайту видавництва
"Сексуальність на продаж: Що приховує мереживо "Victoria’sSecret"" Лорен Шерман, Шанталь Фернандез
Захоплива, пізнавальна й майже документальна історія кількох десятиліть розвитку моди й бізнесу, еволюції ідеалу краси і сприйняття сексуальності, трансформації торгівлі, становлення модельного бізнесу і безпрецедентного піару – все це про легендарний бренд "Victoria’sSecret", з яким росли покоління жінок і який є прикладом одного із найуспішніших бізнесів.
Як зародилась ідея бренду і творилася легенда про Вікторію, якими були її таємниці, злети на ангельських крилах і падіння. Книжка про один із найуспішніших і найвідоміших брендів розкриває не лише бізнесову історію й залаштунки "Victoria’sSecret", а й дає безліч ідей, як розвивати бренд інноваційно, вгадувати тренди майбутнього й самим визначати їх, плисти у морі бізнесу не лише за часом, а на гребені хвилі.
"Сексуальність на продаж: Що приховує мереживо "Victoria’sSecret"" Лорен Шерман, Шанталь Фернандез / Фото з сайту видавництва
До слова, у Норвегії існує артпроєкт "Бібліотека майбутнього", де щороку один автор передає рукопис, який буде опублікований через 100 років, починаючи з 2014 року. Рукописи зберігають у спеціальних капсулах в Осло, а у 2114 році з 1 000 висаджених дерев виготовлять папір для друку всіх творів.