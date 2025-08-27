Зокрема, у видавництві "Книголав" розповіли, що чекати у вересні. Про це пише 24 Канал із посиланням на видавництво.

"Трилогія" Юн Фоссе

Покинуті, неприкаяні, самотні двоє закоханих Асле й Аліда шукають свого місця у світі, вони йдуть, вони надіяться, їм відмовляють, вони йдуть далі, шукають кращого життя й прихистку в Бйорґвіні.

Вони шукають свого місця у цьому світі, скрипаль Асле й вагітна Аліда. Меланхолійна історія про трагічне кохання, розповідь про одну норвезьку родину, де йдеться про циклічність долі, про те, що від покарання не втечеш, про те, що кохання – це політ, політ над блакиттю фйордів. Видання доповнено розмовою літературознавців Богдани Романцової і Максима Нестелєєва, що допоможе зрозуміти й зануритися у літературний всесвіт лавреата Нобелівської премії Юна Фоссе.



"Пеґґі" Ребекка Ґодфрі, Леслі Джеймісон

"Пеґґі" Ребекки Ґодфрі – це захоплива художня інтерпретація біографії однієї з найепатажніших мисткинь XX століття. Життя спадкоємиці двох заможних єврейських династій, Пеґґі Ґуґґенгайм, перевертається догори дриґом у чотирнадцять років, коли її батько гине на "Титаніку".

Його смерть спонукає дівчину шукати нового життя, гнатися за пристрастю, прагнути особистої свободи й передусім вірити в силу мистецтва. Ми стежимо за Пеґґі, коли вона прокладає собі шлях крізь гламурний, але сексистський та антисемітський мистецький світ Нью-Йорка та Європи і зустрічає численних чоловіків, які закохуються в неї (та її статки) але не визнають її інтелект, талант і художнє бачення. Пеґґі доводиться балансувати між вірністю родині й потребою вирватися з її вузьких, снобістських рамок. Шлях мисткині бурхливий і поривчастий, він полонить увагу до останнього слова.



"Назви свою ціну" Голлі Джеймс

Бурхливий розрив Чака та Олівії потрапляє в інтернет. Оскільки дівчина – донька знаменитих голлівудських зірок, а Чак – актор, чия зірка тільки починає сходити, відео швидко стає вірусним. Чака та Олівію запрошують взяти участь у реаліті-шоу "Назви свою ціну", де їм доведеться жити в одному будинку, ділити ліжко, але не торкатися одне одного – інакше вони втратять приз: мільйон доларів кожному. Олівії вкрай потрібні гроші, щоб оплачувати перебування бабусі в будинку для літніх людей, а Чак відчайдушно прагне другого шансу, щоб налагодити стосунки з дівчиною. Чи вдасться парі порозумітися, коли на кону – не лише мільйон доларів, а й два розбитих серця?



"Найшвидший спосіб закохатися" Деніз Вільямс

Брітта отримує завдання написати про новий додаток для фітнесу – шанс, який може змінити її кар'єру. Вес, генеральний директор FitMe, повертається до улюбленої справи – тренерської діяльності, де Брітта стає його першою клієнткою. Між ними швидко виникає невидима хімія, яка ставить під загрозу їхні професійні ролі. У світі, де кожен ризикує втратити більше, ніж може здобути, їхні спільні тренування перетворюються на щось глибше… Але чи готові вони зробити цей крок?



"Вашингтон Блек" Есі Едуджян

Історія Джорджа Вашингтона Блека, хлопчика-раба, який у дивовижний спосіб отримує свободу – і відкриває для себе світ. Чорношкірий хлопець народився на плантації цукрової тростини у Вест-Індії. Його доля здавалася визначеною: важка праця, приниження і безвихідь. Але неочікувано він отримує шанс вирватися з плантації завдяки братові свого власника, винахіднику й досліднику.

З цього моменту починається його довга мандрівка: через континенти, міста й кораблі, серед добрих і жорстоких людей. Хлопець спостерігає, вчиться, знаходить своє покликання в малюванні та намагається зрозуміти, хто він є. Це роман про свободу і залежність, про рабство у всіх його проявах, про витривалість і силу розуму. Написаний від першої особи, текст вражає глибиною переживань, реалістичними деталями й мовною майстерністю. Перед читачем – епічна розповідь про пошук себе у світі, який спершу не залишає на це жодного шансу.



"Тартюф або Облудник" Мольєр

Тартюф – шахрай та ошуканець, лицемірний священник із маскою доброчинності, що втирається в довіру до статного господаря Оргона, лишившись на гостину. Вся сім’я безрезультатно намагається вивести на чисту воду і показати справжню сутність Тартюфа очільнику родини, але Оргон щиро вірить у благородність, скромність та безкорисливість гостя. Дотепна і гостра комедія Мольєра є однією з найвидатніших п’єс в історії театру, яка вже понад 360 років не сходить зі світової сцени.



"Кімната Джованні" Джеймс Болдвін

Що робить чоловіка чоловіком? Які критерії маскулінності визначає суспільство і чи можливо слідувати їм усім? Як бути, коли ти відрізняєшся від цього мірила? Молодий американець Девід приїжджає до Франції під час паузи в стосунках з дівчиною. У Парижі він знайомиться з барменом Джованні, між чоловіками виникають романтичні почуття. Девід переїжджає жити у крихітну кімнату Джованні, де йому доводиться зіткнутися з кризою власної ідентичності, наслідки якої вагомо повпливають не лише на життя чоловіка, а й на долі людей навколо.



"Братні кайдани. Російські міфи про українську історію" Олександр Аврамчук, Ілля Кабачинський

Протягом багатьох століть Росія активно займалася міфотворенням не лише власного образу, а й образів держав, що підпадали під її колонізаторський вплив, та своїх стосунків з ними. Для цього російські політики науковці й культурні діячі майстерно викривлювали факти, маніпулювали історичними подіями та підсвітлювали вигідні для себе аспекти дискутивних питань.

У цій книжці українські історики, автори подкасту "Без оголошення війни" Олександр Аврамчук та Ілля Кабачинський розвінчують найпопулярніші створені Росією міфи про нашу історію. Кожен розділ – один міф, пояснений спочатку лаконічно й тезово, а потім – більш детально. З допомогою наведених у тексті аргументів відповідати на провокації на кшталт "Ленін створив Україну" чи закидів про "братні народи" буде ще простіше.



"Сексуальність на продаж: Що приховує мереживо "Victoria’sSecret"" Лорен Шерман, Шанталь Фернандез

Захоплива, пізнавальна й майже документальна історія кількох десятиліть розвитку моди й бізнесу, еволюції ідеалу краси і сприйняття сексуальності, трансформації торгівлі, становлення модельного бізнесу і безпрецедентного піару – все це про легендарний бренд "Victoria’sSecret", з яким росли покоління жінок і який є прикладом одного із найуспішніших бізнесів.

Як зародилась ідея бренду і творилася легенда про Вікторію, якими були її таємниці, злети на ангельських крилах і падіння. Книжка про один із найуспішніших і найвідоміших брендів розкриває не лише бізнесову історію й залаштунки "Victoria’sSecret", а й дає безліч ідей, як розвивати бренд інноваційно, вгадувати тренди майбутнього й самим визначати їх, плисти у морі бізнесу не лише за часом, а на гребені хвилі.



До слова, у Норвегії існує артпроєкт "Бібліотека майбутнього", де щороку один автор передає рукопис, який буде опублікований через 100 років, починаючи з 2014 року. Рукописи зберігають у спеціальних капсулах в Осло, а у 2114 році з 1 000 висаджених дерев виготовлять папір для друку всіх творів.