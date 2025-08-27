В частности, в издательстве "Книголав" рассказали, что ждать в сентябре. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издательство.

Смотрите также Насилие идет настолько рядом, что это страшно, – Лисич о сексизме и патриархальной системе

"Трилогия" Юн Фоссе

Брошенные, неприкаянные, одинокие двое влюбленных Асле и Алида ищут своего места в мире, они идут, они надеются, им отказывают, они идут дальше, ищут лучшей жизни и убежища в Бьоргвине.

Они ищут своего места в этом мире, скрипач Асле и беременная Алида. Меланхоличная история о трагической любви, рассказ об одной норвежской семье, где говорится о цикличности судьбы, о том, что от наказания не убежишь, о том, что любовь – это полет, полет над голубизной фьордов. Издание дополнено разговором литературоведов Богданы Романцовой и Максима Нестелеева, что поможет понять и окунуться в литературную вселенную лауреата Нобелевской премии Юна Фоссе.



"Трилогия" Юн Фоссе / Фото с сайта издательства

"Пегги" Ребекка Годфри, Лесли Джеймисон

"Пегги" Ребекки Годфри – это увлекательная художественная интерпретация биографии одной из самых эпатажных художниц XX века. Жизнь наследницы двух богатых еврейских династий, Пегги Гуггенхайм, переворачивается вверх дном в четырнадцать лет, когда ее отец погибает на "Титанике".

Его смерть побуждает девушку искать новую жизнь, гнаться за страстью, стремиться к личной свободе и прежде всего верить в силу искусства. Мы следим за Пегги, когда она прокладывает себе путь сквозь гламурный, но сексистский и антисемитский художественный мир Нью-Йорка и Европы и встречает многочисленных мужчин, которые влюбляются в нее (и ее состояние) но не признают ее интеллект, талант и художественное видение. Пегги приходится балансировать между верностью семье и потребностью вырваться из ее узких, снобистских рамок. Путь художницы бурный и порывистый, он пленяет внимание до последнего слова.



"Пегги" Ребекка Годфри, Лесли Джеймисон / Фото с сайта издательства

"Назови свою цену" Холли Джеймс

Бурный разрыв Чака и Оливии попадает в интернет. Поскольку девушка – дочь знаменитых голливудских звезд, а Чак – актер, чья звезда только начинает восходить, видео быстро становится вирусным. Чака и Оливию приглашают принять участие в реалити-шоу "Назови свою цену", где им придется жить в одном доме, делить кровать, но не прикасаться друг к другу – иначе они потеряют приз: миллион долларов каждому. Оливии крайне нужны деньги, чтобы оплачивать пребывание бабушки в доме престарелых, а Чак отчаянно жаждет второго шанса, чтобы наладить отношения с девушкой. Удастся ли паре найти общий язык, когда на кону – не только миллион долларов, но и два разбитых сердца?



"Назови свою цену" Холли Джеймс / Фото с сайта издательства

"Самый быстрый способ влюбиться" Дениз Уильямс

Бритта получает задание написать о новом приложении для фитнеса – шанс, который может изменить ее карьеру. Вес, генеральный директор FitMe, возвращается к любимому делу – тренерской деятельности, где Бритта становится его первой клиенткой. Между ними быстро возникает невидимая химия, которая ставит под угрозу их профессиональные роли. В мире, где каждый рискует потерять больше, чем может получить, их совместные тренировки превращаются в нечто более глубокое... Но готовы ли они сделать этот шаг?



"Самый быстрый способ влюбиться" Дениз Уильямс / Фото с сайта издательства

"Вашингтон Блэк" Эси Эдуджян

История Джорджа Вашингтона Блэка, мальчика-раба, который удивительным образом получает свободу – и открывает для себя мир. Чернокожий парень родился на плантации сахарного тростника в Вест-Индии. Его судьба казалась предопределенной: тяжелый труд, унижения и безысходность. Но неожиданно он получает шанс вырваться с плантации благодаря брату своего владельца, изобретателю и исследователю.

С этого момента начинается его долгое путешествие: через континенты, города и корабли, среди добрых и жестоких людей. Парень наблюдает, учится, находит свое призвание в рисовании и пытается понять, кто он есть. Это роман о свободе и зависимости, о рабстве во всех его проявлениях, о выносливости и силе разума. Написанный от первого лица, текст поражает глубиной переживаний, реалистичными деталями и языковым мастерством. Перед читателем – эпический рассказ о поиске себя в мире, который сначала не оставляет на это никакого шанса.



"Вашингтон Блэк" Эси Эдуджян / Фото с сайта издательства

"Тартюф или Обманщик" Мольер

Тартюф – мошенник и обманщик, лицемерный священник с маской благотворительности, что втирается в доверие к статному хозяину Оргону, оставшись в гостях. Вся семья безрезультатно пытается вывести на чистую воду и показать истинную сущность Тартюфа главе семьи, но Оргон искренне верит в благородство, скромность и бескорыстие гостя. Остроумная и острая комедия Мольера является одной из величайших пьес в истории театра, которая уже более 360 лет не сходит с мировой сцены.



"Тартюф или Обманщик" Мольер / Фото с сайта издательства

"Комната Джованни" Джеймс Болдуин

Что делает мужчину мужчиной мужчиной? Какие критерии маскулинности определяет общество и возможно ли следовать им всем? Как быть, когда ты отличаешься от этого мерила? Молодой американец Дэвид приезжает во Францию во время паузы в отношениях с девушкой. В Париже он знакомится с барменом Джованни, между мужчинами возникают романтические чувства. Дэвид переезжает жить в крошечную комнату Джованни, где ему приходится столкнуться с кризисом собственной идентичности, последствия которой весомо повлияют не только на жизнь мужчины, но и на судьбы людей вокруг.



"Комната Джованни" Джеймс Болдуин / Фото с сайта издательства

"Братские кандалы. Российские мифы об украинской истории" Александр Аврамчук, Илья Кабачинский

В течение многих веков Россия активно занималась мифотворчеством не только собственного образа, но и образов государств, подпадающих под ее колонизаторское влияние, и своих отношений с ними. Для этого российские политики, ученые и культурные деятели искусно искажали факты, манипулировали историческими событиями и освещали выгодные для себя аспекты дискуссионных вопросов.

В этой книге украинские историки, авторы подкаста "Без объявления войны" Александр Аврамчук и Илья Кабачинский развенчивают самые популярные созданные Россией мифы о нашей истории. Каждый раздел – один миф, объяснен сначала лаконично и тезисно, а затем – более подробно. С помощью приведенных в тексте аргументов отвечать на провокации вроде "Ленин создал Украину" или упреков о "братских народах" будет еще проще.



"Братские кандалы. Российские мифы об украинской истории" Александр Аврамчук, Илья Кабачинский / Фото с сайта издательства

"Сексуальность на продажу: Что скрывает кружево "Victoria'sSecret"" Лорен Шерман, Шанталь Фернандез

Увлекательная, познавательная и почти документальная история нескольких десятилетий развития моды и бизнеса, эволюции идеала красоты и восприятия сексуальности, трансформации торговли, становления модельного бизнеса и беспрецедентного пиара – все это о легендарном бренде "Victoria'sSecret", с которым росли поколения женщин и который является примером одного из самых успешных бизнесов.

Как зародилась идея бренда и создавалась легенда о Виктории, какими были ее тайны, взлеты на ангельских крыльях и падения. Книга об одном из самых успешных и известных брендов раскрывает не только бизнес-историю и закулисье "Victoria'sSecret", но и дает множество идей, как развивать бренд инновационно, угадывать тренды будущего и самим определять их, плыть в море бизнеса не только по времени, а на гребне волны.



"Сексуальность на продажу: Что скрывает кружево "Victoria'sSecret"" Лорен Шерман, Шанталь Фернандез / Фото с сайта издательства

К слову, в Норвегии существует арт-проект "Библиотека будущего", где ежегодно один автор передает рукопись, которая будет опубликована через 100 лет, начиная с 2014 года. Рукописи хранят в специальных капсулах в Осло, а в 2114 году с 1 000 высаженных деревьев изготовят бумагу для печати всех произведений.

