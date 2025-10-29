Нові історії, які захоплюють з першої сторінки: літературні новинки, варті уваги вже зараз

Читання стало дуже популярним серед молоді, тому запит на нові історії є завжди. Видавництва тішать свою аудиторію новинками.

Наприклад, "Книголав" також розповів, що варто почитати найближчим часом. Про це пише 24 Канал із посиланням на сайт видавництва.

"Упіймати кролика", Лана Басташич

Дві жінки, розірвані війною й мовчанням, вирушають у подорож крізь Балкани – у власні зруйновані спогади. Їхня дружба – уламок втраченого дитинства, що болить, як здерта стара рана. Сара – емігрантка, яка не знайшла себе у світі, де ідентичність – справжнє поле бою. Лейла – бунтарка, яка так і не змогла змиритися з несправедливістю та соціальною нерівністю.



"Упіймати кролика" / Фото видавництва

Обидві тікають від минулого, але воно сидить поруч – на задньому сидінні, мовчазне й нещадне. "Упіймати кролика" – роман не про втечу, а про повернення туди, де болить найбільше. Це глибоке дослідження психологічних травм, які залишаються після війни, навіть коли зброя вже давно заіржавіла. Назва:

"Вбивство у різдвяній крамничці", Андрейна Кордані

Напередодні Різдва, коли покупці шукають оригінальні й особливі подарунки для своїх близьких, вони потрапляють до лондонської крамнички, захованої в глибині вузьких вуличок.



"Вбивство у різдвяній крамниці" / Фото видавництва

Та ніхто з них не здогадується, що двері вже зачинилися й ніхто з них не покине цього місця, доки не розкриються їхні найпотаємніші секрети. У будиночку Санти на них чекає жахливий подарунок, а той, хто заманив їх сюди, не зупиниться ні перед чим.

"Хортон чує хтосів!", Доктор Сьюз

Коли слон Хортон чує крик про допомогу, він вирішує будь-що врятувати маленьких створінь із дрібнесенької піщинки – хтосів! І хоча вони крихітні й непомітні, але, як і великий слон чи прудкі мавпи й кенгуру, так само мають право на життя, бо "кожен з них особистість, розмір тут ні до чого".



"Хортон чує хтосів!" / Фото видавництва

Оповідь про доброту й відвагу, цінність життя та вміння допомогти – уже класична історія відомого американського казкаря Доктора Сьюза, автора "Про Грінча, який украв Різдво!", "Кота в капелюсі", "Лоракса" й багатьох інших казок для дітей і їхніх дорослих.

"Сповідання англійського опієжерця. Suspiria de Profundis", Томас де Квінсі

Автобіографічний текст Томаса де Квінсі вражає читачів уже не одне століття своєю відвертістю. "Сповідання англійського опієжерця" й "Suspiria de Profundis" – взірці опису задоволень і болів від вживання опійної тинктури, або ж лаудануму (натоді легального знеболювального засобу). Автор описує свої сюрреалістичні сни, марення, нічні жахіття, параною та проблеми зі здоров’ям, які виникли внаслідок споживання цієї речовини.



"Suspiria de Profundis" / Фото видавництва

Викладені спогади й самоаналіз пересипані цитуваннями класичних творів і біблійних рядків, визначних поем і віршів; також це видання доповнене примітками перекладача, які покращують розуміння цього дійсно філософського трактату. Уперше у українських читачів з'явиться можливість прочитати "Suspiria de Profundis", що є логічним продовженням "Сповідань", де Томас де Квінсі переходить до адвокатування "падіння", наголошуючи на обставинах, у яких опинився. Ці два тексти – промова експериментатора, який розкриває читачам табуйовану тему наркотичної залежності.

Що відомо про "Книголав"?

Це українське видавництво, яке спеціалізується на виданні дитячої, художньої літератури, науково-популярної, а також на літературі категорії нон-фікшн. Тут здійснюють переклади світових бестселерів та співпрацює із рядом відомих українських авторів, мовиться у Вікіпедії.

