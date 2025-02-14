Музика перших років незалежності: які хіти слухали українці на початку 90-х

На початку 90-х українська музика лише почала формувати власне обличчя. Саме тоді зародилися перші хіти незалежної України, що лунали з касетних магнітофонів та телебачення.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на користувача @yak_ce_bulo у TikTok.

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Сестричка Віка – "Булочка з маком" (1993)

Рок-співачка Вікторія Врадій, відома як Сестричка Віка, увірвалася в українську музику ще з фестивалю "Червона Рута-1989" у Чернівцях. Вона свідомо позиціонувала себе андеґраундною музиканткою і протиставлялася тогочасним поп-співачкам на кшталт Русі, Ірини Білик та інших, чиї пісні можна було почути в ротаціях на радіо та ТБ.

"Булочка з маком": дивіться відео

Однак в Україні Врадій пробула недовго. Вона вирушила до Москви, де навчалася в інституті театру і сцени імені Гнесіних за спеціальністю режисер естради.

Її чоловіком став композитор Володимир Бебешко, з яким вона побралася у в’язниці, коли він відбував покарання за спекуляцію. Згодом подружжя переїхало до США.

Пізніше їхній шлюб розпався, і Вікторія залишилася в Лос-Анджелесі, де намагалася будувати музичну кар’єру, виступаючи разом із групою музикантів у місцевих закладах.

Хоча співачка планувала повернутися до України та відновити музичну діяльність, зрештою вона залишилася в Америці. Там вона не лише співала, а й працювала в госпіталі, керувала таксі та займалася менеджментом. До 2009 року артистка двічі виходила заміж.

Лілія Сандулеса та Іво Бобул – "А липи цвітуть" (1994)

У 90-х роках минулого століття Іво Бобул і Лілія Сандулеса були одними з найвідоміших українських виконавців. Їхній дует користувався великою популярністю, і українська діаспора запрошувала їх на гастролі по всьому світу.

На початку 1993 року вони вирушили до США, де протягом двох років жили та працювали.

Сандулеса стала третьою дружиною Бобула, їхній шлюб тривав 10 років, але у 2002 році вони розлучилися. Незважаючи на це, артисти довгий час виступали разом, а серед їхніх найвідоміших композицій – "А липи цвітуть" і "Берег любові".

"А липи цвітуть": дивіться відео

Вечірня школа – "Самотній дощ" (1992)

"Вечірня школа" – український поп-гурт, заснований у 1989 році телеведучим Дмитром Акімовим та композитором Костянтином Осауленком. Головними учасниками колективу, а також авторами й виконавцями пісень, були Роман Богорош і Олексій Істомін.

Популярність серед підлітків гурт здобув після випуску першого магнітоальбому, до якого увійшли хіти "День народження Наташі" та "Третій зайвий". Їхня музика була витримана в стилістиці, схожій на звучання популярного в той час гурту "Ласковий май".

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Ірчик зі Львова – "До третіх півнів" (1992)

Львів’янка Ірина Підлипна в 1989 році в ансамблі Олександра Єрченка "Свято" вона стала Ірчиком зі Львова.

Хоча на фестивалі "Червона Рута-91" їй не вдалося здобути лаврів, але її пісні "Українська ламбада" та "До третіх півнів" стали справжніми хітами. Завдяки цим композиціям вона стала однією з найпопулярніших поп-співачок в Україні на той час.

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Мертвий півень – "Пес" (1992)

Гурт «Мертвий півень» був заснований у Львові у 1989 році. Його відмінною рисою стало виконання пісень на вірші відомих українських поетів.

За 30 років існування колективу в ньому змінилося близько 20 музикантів.

11 жовтня 2021 року на 50-му році життя помер актор і співзасновник гурту Місько Барбара.

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