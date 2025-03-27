Як Тарантіно об'єднав свої фільми: дивовижні зв'язки між стрічками, які ви могли не помітити

Серед сучасних голлівудських режисерів жоден не має такого виразного і легко впізнаваного стилю, як Квентін Тарантіно. Його фільми сповнені "пасхалок" і відсилань до класичних стрічок.

Найважливішою частиною будь-якого фільму Тарантіно, який 27 березня святкує свій 62 день народження, має бути складна павутина зв'язків, щоб створити свій спільний кінематографічний всесвіт, пише 24 Канал. Шанувальники роками припускали, що кіновсесвіт Тарантіно існує – і сам режисер підтвердив цю давню теорію у 2017 році.

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Фейковий бренд фастфуду

Здається, що фільми Квентіна Тарантіно живуть не в одному, а в двох кінематографічних всесвітах, кожен з яких живе всередині іншого. Ось кілька фактів про спільний кінематографічний всесвіт Квентіна Тарантіно.

Big Kahuna Burger займає значну частину культового монологу Семюела Л. Джексона у фільмі "Кримінальне чтиво", який завершується цитуванням Єзекіїля 25:17.



Сцена з бургером у "Криманільному чтиві" / Скриншот

Це один з найбільш знакових кіномонологів усіх часів, а також незабутнє знайомство з вигаданим брендом бургерів у світі Тарантіно.

Бургери Big Kahuna Burgers були присутні у фільмах Тарантіно з самого початку, включаючи "Скажені пси" та "Від заходу до світанку".

Всесвіт "Red Apple"

Тарантіно не лише вигадав фальшивий бренд бургерів у своїх фільмах – його герої також полюбляють курити вигадану марку сигарет під назвою Red Apple Cigarettes.

Тарантіно використовує різні вигадані бренди у своїх фільмах через свою люту ненависть до продакт-плейсменту.



Сцена із сигаретами у "Убити Білла" / Скриншот

Враховуючи всюдисущість сцен куріння сигарет у його фільмах, Red Apples неодноразово з'являлися у стрічках Тарантіно. Серед найвідоміших – білборд Red Apples у фільмі "Вбити Білла" та "Одного разу в Голлівуді", де Рік Далтон з'являється у відеорекламі цього бренду.

Родинні зв'язки персонажів

Ще одним постійним елементом у фільмах Тарантіно є прізвища, які зустрічаються в різних фільмах. Якщо ви коли-небудь помічали їх самі, швидше за все, ці два персонажі були канонічно пов'язані між собою.

Найкращий приклад цього можна побачити в перших двох фільмах Тарантіно. І в "Скажених псах", і в "Кримінальному чтиві" є персонажі з прізвищем Вега – у першому випадку це садист містер Блондин, чиє справжнє ім'я виявляється Вік Вега.



Брати Вега / Колаж movieweb

У другому – персонаж Джона Траволти, Вінсент Вега. У кіновсесвіті Тарантіно ці два персонажі є рідними братами і сестрами, і Тарантіно навіть задумав зняти приквел "Кримінального чтива" про двох братів в Амстердамі, де вони сваряться через жінку. На жаль, фільм так і не був знятий.

Розповідь Уми Турман про екшн-шоу

Тарантіно не є режисером, відомим своєю витонченістю і не приховує свої "пасхалки". Але шанувальників приваблює те, як він ставить ці відсилки прямо перед їхніми обличчям.

Найкрасивіший приклад цього є дивовижна "пасхалка" для "Убити Білла" ще в "Кримінальному чтиві".



Ума Турман у фільмі "Убити Білла" / Скриншот з фільму

Під час розмови з Вінсентом у "Кримінальному чтиві" героїня Уми Турман, Міа Воллес, розповідає про те, як вона знялася в пілотному екшн-шоу, де головними героїнями були жінки.

Її опис різних героїнь бойовиків ідеально збігається з жіночими персонажами "Убити Білла".

Злочинець Кунс є прапрадідом капітана Кунса з "Кримінального чтива"

Мабуть, жоден інший фільм у фільмографії Тарантіно не має стільки блискучих моментів, як "Кримінальне чтиво". У фільмі також є епізодична роль Крістофера Вокена, в одній з найбільш недооцінених екранізацій Тарантіно.



Злочинець Кунс є прапрадідом капітана Кунса з "Кримінального чтива" / Скриншот з фільму

Вокен з'являється у фільмі в ролі капітана Кунса, який передає сімейну реліквію молодому Бутчу Куліджу, що перебувала у його володінні.

Ім'я Кунс з'являється ще раз у фільмі "Джанго вільний", як ім'я одного зі злочинців, на яких полює мисливець за головами доктор Кінг Шульц – Божевільного Крейга Кунса. Злочинець Кунс є прапрадідом капітана Кунса з "Кримінального чтива".