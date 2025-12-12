Скандальний маркетинг чи привід захоплюватись: як український бренд Maslotom сколихнув мережу
- Бренд Maslotom опинився у центрі скандалу через агресивну стратегію комунікації в соцмережі threads, що викликало поділ аудиторії.
- Netflix оголосив про угоду з придбання Warner Bros., HBO та HBO Max, що спричинило новий вірусний тренд у соцмережах.
У мережі з'явився новий привід для обговорення. Думки щодо комунікації українського бренду кардинально розділились та спричинили значний резонанс.
Український бренд шоколаду Maslotom опинився у центрі скандалу у соцмережі threads. 24 Канал розбирався, як реагували користувачі.
Що сталось?
Бренд Maslotom днями просто розірвав мережу агресивною стратегією комунікації. Це не дуже характерно для подібних кейсів, тому викликало активні обговорення. Зокрема, людина, яка відповідає за контент на цій сторінці, дозволяла собі комунікувати з клієнтами з нецензурною лексикою.
Це обурило частину аудиторії, проте іншу частину захопило. Водночас багато клієнтів незгодні із такою комунікацією. Варто відзначити, що такий формат не характерний для бренду, адже у інстаграмі все працює зовсім інакше.
Натомість у threads Maslotom обрали зовсім інший тон.
До слова, там вже згадували, що подібну стратегію бренд мав у соцмережі Х, проте звідти вони пішли після того, як аудиторія почала вимагати пояснень щодо використання російського шоколаду. Пояснень аудиторія так і не дочекалась. Припускають, що подібне може трапитись і цього разу.
Відео про "смерть" Warner Bros захопили мережу
Netflix оголосили про угоду з придбання Warner Bros., HBO та HBO Max, що породило новий вірусний тренд у соцмережах.
Гільдія сценаристів Голлівуду та інші представники галузі закликають заблокувати угоду через побоювання масових звільнень та антимонопольні питання.
На тлі новини про те, що Netflix придбає Warner Bros., включно з її кіно- та телестудіями HBO Max та HBO, користувачі соцмереж запустили новий вірусний тренд. Користувачі масово публікують едіти під приспів пісні Don McLean – "American Pie", у яких показують культові сцени з фільмів і серіалів, до створення яких була причетна Warner Bros.