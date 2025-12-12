Український бренд шоколаду Maslotom опинився у центрі скандалу у соцмережі threads. 24 Канал розбирався, як реагували користувачі.

Що сталось?

Бренд Maslotom днями просто розірвав мережу агресивною стратегією комунікації. Це не дуже характерно для подібних кейсів, тому викликало активні обговорення. Зокрема, людина, яка відповідає за контент на цій сторінці, дозволяла собі комунікувати з клієнтами з нецензурною лексикою.

Це обурило частину аудиторії, проте іншу частину захопило. Водночас багато клієнтів незгодні із такою комунікацією. Варто відзначити, що такий формат не характерний для бренду, адже у інстаграмі все працює зовсім інакше.

Натомість у threads Maslotom обрали зовсім інший тон.

Як у мережі реагують на Maslotom / Скриншоти 24 Каналу

До слова, там вже згадували, що подібну стратегію бренд мав у соцмережі Х, проте звідти вони пішли після того, як аудиторія почала вимагати пояснень щодо використання російського шоколаду. Пояснень аудиторія так і не дочекалась. Припускають, що подібне може трапитись і цього разу.

