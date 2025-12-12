Украинский бренд шоколада Maslotom оказался в центре скандала в соцсети threads. 24 Канал разбирался, как реагировали пользователи.
Смотрите также Эту правду о новогодней елке мало кто знает: почему именно она стала символом праздника
Что произошло?
Бренд Maslotom на днях просто разорвал сеть агрессивной стратегией коммуникации. Это не очень характерно для подобных кейсов, поэтому вызвало активные обсуждения. В частности, человек, который отвечает за контент на этой странице, позволял себе коммуницировать с клиентами с нецензурной лексикой.
Это возмутило часть аудитории, однако другую часть восхитило. В то же время многие клиенты не согласны с такой коммуникацией. Стоит отметить, что такой формат не характерен для бренда, ведь в инстаграме все работает совсем иначе.
Зато в threads Maslotom выбрали совсем другой тон.
Как в сети реагируют на Maslotom / Скриншоты 24 Канала
К слову, там уже упоминали, что подобную стратегию бренд имел в соцсети Х, однако оттуда они ушли после того, как аудитория начала требовать объяснений по использованию российского шоколада. Объяснений аудитория так и не дождалась. Предполагают, что подобное может случиться и на этот раз.
Видео о "смерти" Warner Bros захватили сеть
Netflix объявили о сделке по приобретению Warner Bros., HBO и HBO Max, что породило новый вирусный тренд в соцсетях.
Гильдия сценаристов Голливуда и другие представители отрасли призывают заблокировать сделку из-за опасений массовых увольнений и антимонопольные вопросы.
На фоне новости о том, что Netflix приобретет Warner Bros., включая ее кино- и телестудии HBO Max и HBO, пользователи соцсетей запустили новый вирусный тренд. Пользователи массово публикуют эдиты под припев песни Don McLean – "American Pie", в которых показывают культовые сцены из фильмов и сериалов, к созданию которых была причастна Warner Bros.