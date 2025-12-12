Украинский бренд шоколада Maslotom оказался в центре скандала в соцсети threads. 24 Канал разбирался, как реагировали пользователи.

Что произошло?

Бренд Maslotom на днях просто разорвал сеть агрессивной стратегией коммуникации. Это не очень характерно для подобных кейсов, поэтому вызвало активные обсуждения. В частности, человек, который отвечает за контент на этой странице, позволял себе коммуницировать с клиентами с нецензурной лексикой.

Это возмутило часть аудитории, однако другую часть восхитило. В то же время многие клиенты не согласны с такой коммуникацией. Стоит отметить, что такой формат не характерен для бренда, ведь в инстаграме все работает совсем иначе.

Зато в threads Maslotom выбрали совсем другой тон.

Как в сети реагируют на Maslotom / Скриншоты 24 Канала

К слову, там уже упоминали, что подобную стратегию бренд имел в соцсети Х, однако оттуда они ушли после того, как аудитория начала требовать объяснений по использованию российского шоколада. Объяснений аудитория так и не дождалась. Предполагают, что подобное может случиться и на этот раз.

