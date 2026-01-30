Темне минуле Холодної гори в Харкові: як район отримав таку репутацію та чому

У Харкові є багато цікавих місць. Зокрема, серед них і Холодна гора, яка нібито має цікаве, проте темне минуле.

Саме цей район чи не найбільше постраждав під час воєн, репресій та революцій. Про це пише Вікіпедія.

Чому Холодна гора так називається?

Холодна гора розташована на західній околиці Харкова. Вона історично позначає межу між містом і шляхами, що ведуть до Полтави та Центральної України.

Стосовно походження цієї назви існує одразу кілька версій. Зокрема, назва місцевості може походити від тривалого холодного повітря, яке тримається довше, ніж у навколишніх низинах. Клімат тут викликає відчуття ізольованості, нагадуючи гірську місцевість.

Натомість, відповідно до іншої версії, припускають, що холод слугує метафорою щодо ізольованості місцевості та її неспокійної природи, що притаманна цій місцевості.

На місці, яке зараз відоме як Холодна гора в Харкові, колись процвітала жвава слобода, розташована вздовж ключових поштових і торгівельних шляхів. Ця територія була домівкою для різноманітної спільноти яхтсменів, ремісників, дрібних торговців та селян-втікачів.



Холодна гора – історичний район Харкова / Фото Вікіпедія

Крім цього, стосовно походження назви району "Холодна гора" існує легенда. Місцеві вірять, що тут міг жити козак на прізвисько Холод, який славився своєю силою і владним характером, пише kharkov-future.com. Попри своє багатство, Холод був вдався до розбою. Він потрапив у полон до татар і його маєток розграбували. Однак його спадщина живе і досі, зокрема, у назві місцевості.

Яким був цей район та чому його минуле вважають темним?

У 19 столітті Холодна гора стала осередком промислових і соціальних заворушень. Прокладання залізниці, а також будівництво складів, майстерень і робітничих кварталів сприяли зростанню напруженості в цьому районі.

Згодом в місті та навколишньому регіоні загострилися класові протиріччя, що спонукало мешканців повіту до активної революційної діяльності. Страйки, підпільні збори та широка агітація ставали все більш поширеним явищем у цей буремний період.

Холодногірська в'язниця стала символом репресій різних епох: від царської до радянської. Ту відбували покарання політичні в'язні, учасники повстань, репресовані інтелігенти. Легенди і страхи здавна оточували в'язницю та сприяли створенню сумнозвісної репутації району, пов'язаної з похмурістю і неспокоєм.

У різні роки видатні українські письменники Олесь Гончар та Іван Багряний, а також члени уряду Української Народної Республіки опинялись ув'язненими у стінах цієї тюрми.

Сьогодні Холодна гора більше не околиця, проте досі сприймається як окремий, ізольований світ.

Де розташована найстаріша вулиця Харкова?