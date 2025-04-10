Цукерки "Південна ніч" та багато іншого: що тихо зникло за останні 20 років

Час йде і все дуже швидко змінюється, тому ми не завжди можемо навіть помітити це. Зокрема, за останні 20 років так "розчинилось" багато речей.

За останні 20 років чимало речей пішли у небуття. Про що саме мова пише 24 Канал із посиланням на відео в ТікТок.

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Зникнення, чого ми (не) помітили

У відео дівчина розповідає про ті речі, які зникли так раптово, що ми цього могли навіть не помітити. Першими вона називає продавців соняшникового насіння у паперових трикутниках.

Також у відео згадали про цукерки "Південна ніч", які раніше були дуже популярними, проте зараз їх майже немає на прилавках.

Крім цього, зникли також скретч-картки для поповнення мобільного. Вони радше втратили свою популярність та актуальність через те, що це тепер зручно робити онлайн.

Також на вулицях більше немає жінок із власними вагами, де можна за певну суму зважитись. За останні 20 років зникла також необхідність передавати файли по Bluetooth, сухарики "Флінт" зі смаками червоної та чорної ікри, а тако ж паперові квитки у громадському транспорті.

Також зникли й інші речі.