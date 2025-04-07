Однак репертуар співачки включає не лише пісні "А я пливу", "Так просто" чи "Пригадай". 24 Канал зібрав добірку маловідомих пісень Ірини Білик, котрі варті уваги.

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Не популярні, але варті уваги пісні Ірини Білик

У 1990 році вийшов перший студійний альбом співачки під назвою "Кувала зозуля", до якого увійшли 7 пісень. Саме з цього альбому почався шлях артистки на велику сцену.

Ірина Білик – "Дивний сон": дивіться відео

Другий студійний альбом з'явився через 4 роки. До "Я розкажу" увійшли 8 пісень. Серед них й однойменний хіт, а також пісні "Після кохання" та "Божевільна". У цьому альбомі Ірина Білик почала експериментувати зі звучанням та стилем, і спроба була вдалою.

Ірина Білик – "Нова": дивіться відео

Альбом "Так просто" – культовий у кар'єрі співачки. До нього увійшли однойменний хіт, а також такі пісні як "Я йду на війну" та "Просто літо". Тур на підтримку альбому до 2017 року був наймасштабнішим в Україні – 38 концертів, з яких 2 – у "Палаці спорту". Рекорд Ірини Білик вдалося побити лише Тіні Кароль.

Ірина Білик – "Забула": дивіться відео

Четвертий студійний альбом "Фарби" свого часу зчинив фурор. Саме до цього альбому увійшли хіти "А я пливу" та "Одинокая". Проте весь альбом наповнений різними настроями та різними звучаннями – ще один вдалий експеримент.

Ірина Білик – "Н-а-р-к-о-т-и-к-и": дивіться відео

У 2000 році співачка випустила альбом "ОМА". Далі – альбом польською мовою та останній на сьогодні повністю україномовний – "Білик. Країна", випущений у 2003 році. Туди ж увійшла легендарна дуетна робота з гуртом "Скрябін" – "Мовчати".

Ірина Білик – "А мені б туди": дивіться відео

Надалі були 2 повністю російськомовні альбоми, ще два – переважно російськомовні. Зараз Ірина Білик активно повертається до своїх україномовних хітів, а ті російськомовні пісні, які здобули популярність, такі як "Дівчинка", перекладає на українську мову.