За последние 20 лет немало вещей ушли в небытие. О чем именно речь пишет 24 Канал со ссылкой на видео в ТикТок.

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Исчезновение, чего мы (не) заметили

В видео девушка рассказывает о тех вещах, которые исчезли так внезапно, что мы этого могли даже не заметить. Первыми она называет продавцов подсолнечных семечек в бумажных треугольниках.

Также в видео вспомнили о конфетах "Южная ночь", которые ранее были очень популярными, однако сейчас их почти нет на прилавках.

Кроме этого, исчезли также скретч-карты для пополнения мобильного. Они скорее потеряли свою популярность и актуальность из-за того, что это теперь удобно делать онлайн.

Также на улицах больше нет женщин с собственными весами, где можно за определенную сумму взвеситься. За последние 20 лет исчезла также необходимость передавать файлы по Bluetooth, сухарики "Флинт" со вкусами красной и черной икры, а также бумажные билеты в общественном транспорте.

Также исчезли и другие вещи.