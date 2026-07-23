Її голос пережив облогу: у Києві презентували відвертий щоденник загиблої в Маріуполі

Особисті щоденники часто стають найчеснішими свідченнями подій, які неможливо передати сухими фактами. Саме такі записи допомагають зрозуміти, якою була війна очима звичайних людей, що опинилися в її епіцентрі.

У Києві 21 липня презентували книгу "Щоденник Катерини Савенко" – записи мешканки Маріуполя, яка документувала життя міста під час російської облоги навесні 2022 року. Після її загибелі щоденник вдалося зберегти та видати окремою книгою.

Що увійшло до щоденника?

До книги увійшли 34 записи Катерини Савенко, які вона вела від першого дня повномасштабного вторгнення Росії.

Катерина Савенко описувала, як її родина, сусіди та інші мешканці Маріуполя намагалися вижити під безперервними обстрілами. У своїх записах вона розповідала про пошуки води, їжі, безпечного прихистку, а також фіксувала зміни, які відбувалися з містом, власні переживання та взаємодопомогу людей.

У квітні 2022 року Катерина загинула. Пізніше її рідним вдалося знайти щоденник і вивезти його з окупованого Маріуполя.

"Щоденник Катерини Савенко" / Фото надане пресслужбою

Деталі з презентації

Презентація книги відбулася 21 липня в Музеї історії міста Києва під час публічної дискусії "Голос, який вдалося зберегти. Як особисті історії стають пам'яттю про війну".

Учасники обговорили значення особистих свідчень для документування війни, збереження пам'яті про цивільних та фіксації воєнних злочинів Росії.

Головний лікар Маріупольської міської лікарні №4 імені Ілліча Андрій Серветник, який працював у місті під час блокади, наголосив, що записи Катерини дуже точно передають повсякденне життя мешканців Маріуполя.

Читаючи записи Катерини, бачиш, як змінюється надія людей: спочатку вони вірили, що все закінчиться за кілька днів, а з кожною сторінкою стає дедалі важче. Це чесне й дуже людяне свідчення про те, що пережили маріупольці,

– зазначив він.

Голова Центру громадянських свобод, лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук підкреслила, що такі особисті історії допомагають документувати воєнні злочини та відновлювати справедливість. За її словами, подібні свідчення нагадують світу, що за кожною цифрою статистики стоять людські життя.

Презентація книги / Фото надане пресслужбою

Щоденник, який виконуватиме останнє прохання авторки

Книгу створили за ініціативи та підтримки Фонду Ріната Ахметова, Музею "Голоси Мирних" і Групи Метінвест.

Перед загибеллю Катерина попросила сестру знайти її записи та розповісти світові про те, що відбувалося у Маріуполі.

Як зазначила голова Наглядової ради Фонду Ріната Ахметова та Музею "Голоси Мирних" Наталія Ємченко, над виданням працювали разом із родиною Катерини, а перед публікацією консультувалися з істориками, психологами та фахівцями з меморіалізації.

Вона також розповіла, що команда вже працює над ідеєю символічного меморіального проєкту "Катін Цвіт". Через окупацію Маріуполя створити місце пам'яті в самому місті наразі неможливо, тому розглядається можливість встановлення невеликих символічних інсталяцій у різних містах світу.

Вони мають нагадувати не лише про трагедію Маріуполя, а й про життя Катерини, яка навіть під час облоги продовжувала писати у щоденнику про квіти.

Зверніть увагу, виставка Музею "Голоси Мирних", присвячена щоденнику Катерини Савенко, триватиме в Музеї історії міста Києва до кінця серпня. Відвідати її можна з середи до неділі з 12:00 до 19:00.